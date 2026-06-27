Sensaciones encontradas en Irán mientras espera conocer su futuro en el Mundial 2026

Teherán, Irán | Los aficionados de Irán vivieron una montaña rusa de emociones este sábado mientras seguían el empate 1-1 del Team Melli ante Egipto, un resultado que mantiene la incertidumbre sobre su futuro en el Mundial 2026.

En el imponente centro cultural Tehran Book Garden, decorado con los colores nacionales, los aficionados recibieron un duro golpe con el gol de los Faraones en el minuto 5.

Cinco minutos después, Irán tuvo la oportunidad de igualar desde el punto de penal, pero el delantero Mehdi Taremi vio cómo el portero egipcio desviaba su remate.

Finalmente, el defensor Ramin Rezaeian empató el encuentro en el minuto 14 al aprovechar un disparo rechazado por el guardameta de Egipto, desatando la alegría entre los presentes en Teherán.

"Creo de verdad que nuestro Team Melli no se rindió después de encajar un gol y reaccionó muy rápido", comentó durante el descanso Amir, un estudiante de secundaria de 16 años.

Toca esperar

Dentro del abarrotado pabellón, decorado con banderas iraníes y retratos del antiguo guía supremo Ali Jamenei, asesinado en los primeros días de los bombardeos israeloestadounidenses de febrero, los cánticos se escucharon hasta el final del partido.

Cada ocasión de gol iraní y cada intervención defensiva exitosa provocaban aplausos, mientras la tensión aumentaba con el paso de los minutos y algunos aficionados permanecían de pie o caminaban de un lado a otro para liberar los nervios.

Con el pitazo final, poco antes de las 9:00 a. m. hora local, la sala quedó en silencio. Algunos aficionados regresaron a sus casas y otros se dirigieron a sus trabajos.

"Nos hemos acostumbrado a vivir con arrepentimiento. Arrepentimiento por los últimos instantes, los momentos decisivos", suspiró Amin, vendedor de automóviles de 33 años.

"Fue un buen partido, aunque no pudieron prepararse correctamente", añadió, en referencia a las dificultades que afrontó la selección iraní, especialmente con los visados. "Me habría gustado que jugaran todo el partido como los últimos cinco minutos", agregó.

Para Mahsa Azad, ingeniera eléctrica, el resultado final no reflejó el rendimiento de Irán.

"¡Qué partido! Es realmente una lástima que no hayamos ganado. De verdad dieron lo mejor de sí", subrayó. "Simplemente no conseguimos imponernos... así es el fútbol", lamentó.

El empate dejó a Irán en la tercera posición del Grupo G, por detrás de Bélgica y Egipto, selecciones que ya aseguraron su clasificación a la siguiente fase.

El Team Melli deberá esperar los resultados de los seis últimos partidos de la fase de grupos para conocer si logra avanzar a los octavos de final.