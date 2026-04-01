Selecciones latinoamericanas llegan con dudas y algunas certezas rumbo al Mundial 2026

Bogotá, Colombia | A menos de dos meses del Mundial 2026, los recientes amistosos dejaron más dudas que certezas en las selecciones latinoamericanas, que se preparan para definir sus convocatorias finales el 30 de mayo.

Argentina: resultados sin convencer

La Selección de Argentina sumó dos triunfos ante rivales de menor nivel, con una victoria ajustada ante Mauritania (2-1) y otra contundente frente a Zambia (5-0).

El técnico Lionel Scaloni encontró respuestas en jóvenes como Enzo Fernández, Nicolás Paz y Thiago Almada.

Sin embargo, el nivel real del equipo sigue siendo una incógnita, ya que no enfrenta rivales europeos desde que venció a Francia en la final de Catar 2022. Además, arrastra bajas importantes como Lautaro Martínez y Lisandro Martínez.

La presencia de Lionel Messi en el torneo aún no está confirmada, aunque se espera que dispute su sexto Mundial.

Brasil: irregularidad persistente

La Selección de Brasil mostró una leve mejoría tras vencer a Croacia (3-1), luego de caer ante Francia (2-1).

El técnico Carlo Ancelotti destacó el aporte de nuevas figuras como Endrick, pero sigue sin encontrar regularidad en el equipo.

Las dudas se centran en el mediocampo y los laterales, mientras que el posible regreso de Neymar sigue siendo una incógnita por su estado físico.

Colombia: rendimiento en caída

La Selección de Colombia dejó malas sensaciones tras caer ante Croacia y Francia.

Solo Luis Díaz y Jhon Arias destacaron en un equipo donde el nivel colectivo fue bajo, incluido su capitán James Rodríguez.

El técnico Néstor Lorenzo es cuestionado por la falta de variantes tácticas.

Ecuador: fortaleza defensiva

La Selección de Ecuador mantiene una racha de 17 partidos invicta, apoyada en una sólida defensa liderada por Willian Pacho.

No obstante, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece sufre en ataque, con apenas 15 goles en 18 partidos, lo que ha derivado en numerosos empates.

México: competitividad sin contundencia

La Selección de México compitió ante selecciones de peso como Portugal y Bélgica, pero no logró pasar del empate.

El equipo de Javier Aguirre muestra buenas sensaciones, aunque sigue cometiendo errores y carece de figuras determinantes.

Panamá: crecimiento sostenido

La Selección de Panamá se mantuvo invicta en su gira por Sudáfrica y consolidó a Adalberto Carrasquilla como eje del equipo.

Sin embargo, aún no logra victorias ante rivales de élite.

Paraguay: falta de jerarquía

La Selección de Paraguay tiene en Julio Enciso a su principal figura, pero carece de contundencia ofensiva.

El equipo de Gustavo Alfaro acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos, evidenciando problemas de definición.

Uruguay: crisis ofensiva

La Selección de Uruguay mostró solidez en el mediocampo con Federico Valverde, pero atraviesa una preocupante falta de gol.

El equipo de Marcelo Bielsa apenas ha marcado cuatro goles en sus últimos cinco encuentros.

Su principal referencia ofensiva, Darwin Núñez, está cerca de cumplir dos años sin anotar con la Celeste.

En conjunto, las selecciones latinoamericanas llegan al Mundial 2026 con más interrogantes que respuestas, en un escenario abierto donde el rendimiento reciente no termina de despejar dudas.