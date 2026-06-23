Seleccionador de Portugal reivindica al "ícono" Cristiano Ronaldo

Houston, Estados Unidos | El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, defendió este lunes la importancia de Cristiano Ronaldo en el funcionamiento del equipo, tras las críticas surgidas por el empate 1-1 ante la RD Congo en el debut de la Seleçao en el Mundial 2026.

"Debes tener mucha claridad sobre cómo llegar al área rival, pero necesitas un jugador que abra los espacios en el último momento, y Cristiano es el mejor para hacer eso", declaró el técnico español en rueda de prensa en Houston, Texas.

"Es un jugador que tiene ese movimiento de abrir espacios y el remate. Es la pieza final dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal", agregó sobre CR7, a quien calificó de “ícono”.

A sus 41 años, el delantero portugués se ha convertido en tema recurrente de debate tras su discreta actuación en el primer partido del Grupo K.

Sus compañeros y el propio entrenador han salido a respaldarlo ante las críticas de sectores de la prensa que cuestionan su influencia en una selección plagada de talento, como el delantero del PSG Gonçalo Ramos, con pocos minutos en el debut.

Martínez no confirmó la presencia de Ronaldo en el once titular para el duelo del martes ante Uzbekistán en Houston, recordando que nunca anuncia la alineación antes de comunicársela a los jugadores.

Sin embargo, insistió en el valor del cinco veces Balón de Oro, autor de 143 goles en 229 partidos internacionales, quien continúa su carrera en el fútbol saudí desde 2023.

"Reacciona como un capitán, con mucha experiencia. Es su sexto Mundial y hablamos de alguien que lleva 21 temporadas representando a la selección. Tiene un hambre increíble de seguir mejorando y ayudar al grupo", añadió Martínez.

El técnico también restó importancia a las críticas tras el debut.

"Cuando no alcanzas el resultado es normal tener críticas, pero eso no forma parte de nuestro trabajo diario. El ruido no entra en el vestuario", afirmó.

Sobre el próximo rival, Martínez advirtió que Uzbekistán será un desafío exigente.

"Tiene una estructura defensiva muy buena, claridad, y un entrenador muy experimentado", señaló.

El seleccionador de Uzbekistán, el italiano Fabio Cannavaro, reconoció la dificultad del partido ante Portugal, a la que describió como un equipo con "los mejores centrocampistas y uno de los mejores de la historia (Ronaldo)".

Aun así, aseguró que su equipo afrontará el duelo sin “miedo” y pidió mayor “intensidad” y “espíritu combativo” tras la derrota 3-1 ante Colombia.



