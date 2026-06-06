Selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el mismo día de sus partidos

Tijuana, México | Los futbolistas de la selección de Irán que disputarán el Mundial 2026 en Estados Unidos deberán ingresar y abandonar territorio estadounidense el mismo día de cada partido, viajando desde su base de concentración en el noroeste de México, informó este sábado el embajador iraní.

Debido al conflicto bélico con Estados Unidos, la selección iraní trasladó su campamento a la ciudad mexicana de Tijuana, dejando de lado su plan inicial de instalarse en Tucson, Arizona.

Irán disputará sus encuentros de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle.

"Pueden entrar en la mañana y el mismo día tienen que salir", afirmó el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, durante una conferencia de prensa en Tijuana, según la traducción oficial del farsi al español.

El diplomático también reveló que 15 integrantes de la delegación iraní todavía no cuentan con visas estadounidenses.

Según explicó, la mayoría corresponde a directivos y miembros del cuerpo táctico de la selección.

La situación representa un desafío logístico para el combinado asiático a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Pasandideh indicó que los desplazamientos entre Tijuana y las ciudades sede podrían realizarse mediante vuelos privados o transporte terrestre, dependiendo de las directrices que establezca la FIFA.

"Nosotros respetamos todas las decisiones que tenga la FIFA", subrayó.

La selección iraní afrontará así una preparación atípica durante el torneo, obligada a coordinar constantes traslados transfronterizos para cumplir con su calendario de competición en territorio estadounidense.



