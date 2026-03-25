Seis selecciones llegan a México y sueñan con un cupo en el Mundial 2026

Monterrey, México | Seis selecciones acuden al último llamado para el Mundial 2026 en un minitorneo de repechaje que se disputará en México entre jueves y el martes próximo, un mes después de que el país anfitrión fuera sacudido por una ola de violencia vinculada al narcotráfico.

La violencia se expandió por 20 de los 32 estados mexicanos en represalia por la muerte, en un operativo militar, del mayor capo del país. Este contexto generó dudas sobre el desarrollo del minicertamen y sobre México como sede del Mundial.

Sin embargo, un mes después, las autoridades y la FIFA aseguran que la situación está bajo control y ya recibieron a las seis selecciones que competirán por los dos últimos cupos al Mundial 2026: Bolivia, Surinam, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

Los equipos fueron escoltados a su llegada por efectivos del Ejército y la Guardia Nacional.

Para garantizar la seguridad durante la Copa del Mundo, que comienza el 11 de junio, se desplegó un operativo con cerca de 100.000 efectivos de seguridad pública y privada.

"Las cosas se han calmado, pero la seguridad del equipo está reforzada para los playoffs", indicó la Federación de Fútbol de Nueva Caledonia al arribar a México, que organiza el torneo junto a Estados Unidos y Canadá.

Las selecciones se dividirán en dos grupos que competirán en Monterrey y Guadalajara, zonas golpeadas por la violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Bolivia e Irak: fin a largas ausencias

En Monterrey, Bolivia iniciará su camino para volver a un Mundial por primera vez desde 1994.

La Verde convirtió en fortín la altura de El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y terminó en la séptima posición de la eliminatoria sudamericana.

Sin grandes figuras y con base en jugadores del torneo local, buscará vencer el jueves a Surinam para luego disputar el boleto el martes frente a Irak.

El ganador se integrará al Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

"Surinam nos va a presentar jugadores fuertes y rápidos, que no son de construir mucho juego, sino de aprovechar los espacios", dijo Óscar Villegas, seleccionador de Bolivia.

Villegas no convocó al goleador histórico Marcelo Martins Moreno, quien regresó del retiro con el objetivo de alcanzar el Mundial.

Surinam, por su parte, busca su primera participación en una Copa del Mundo bajo la dirección del neerlandés Henk ten Cate.

Irak esperará el resultado del duelo tras superar dificultades logísticas por la guerra en Oriente Medio y un extenso viaje de 25 horas para llegar a México.

Nueva Caledonia, contra los pronósticos

En la otra llave, Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica en Guadalajara, y el ganador se medirá el martes a República Democrática del Congo.

El vencedor se integrará al Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Nueva Caledonia, la peor clasificada en el ranking FIFA entre las seis selecciones, aspira a disputar su primer Mundial.

"Inevitablemente seremos los menos favoritos", reconoció su entrenador, Johann Sidanner.

Jamaica, por su parte, solo ha participado en una Copa del Mundo (Francia 1998) y cuenta con varios jugadores en el fútbol inglés.

República Democrática del Congo, con una base de futbolistas en ligas europeas, espera a su rival con el objetivo de volver al torneo, al que asistió en Alemania 1974 como Zaire.