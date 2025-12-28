Seis datos que hacen diferente a la Copa del Mundo 2026

1. Tres países como anfitriones conjuntos

Normalmente, la Copa del Mundo de fútbol es un evento organizado por una sola nación, pero no siempre ha sido así. La Copa Mundial de 2002 marcó un hito cuando Japón y Corea del Sur, dos naciones que no siempre han tenido una relación fluida, se unieron para organizar el torneo. El Mundial 2026 va un paso más allá, con tres países: Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones. Si bien estos países generalmente han disfrutado de buenas relaciones, la dinámica de Estados Unidos con Canadá y México se ha vuelto tensa desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

2. Más equipos, más partidos

Ya sea que guste o no, la decisión de ampliar la Copa Mundial de los 32 a 48 equipos anteriores fue una iniciativa audaz del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Más equipos significan muchos más partidos, un total de 104 en comparación con los 64 del Mundial de 2022 en Catar. Esto también significa que habrá 12 grupos de cuatro equipos, en comparación con los ocho de hace cuatro años. También se ha introducido una ronda eliminatoria adicional, los dieciseisavos de final, para ayudar a reducir el número de equipos con posibilidades de llegar a la final en Nueva Jersey el 19 de julio. Esta se jugará en la fase 39 del torneo, 10 más de las que se necesitaron para completar el Mundial de 2022.

3. Nuevos participantes

Si bien los críticos argumentan que aumentar el número de equipos podría reducir la calidad general del torneo, ha ayudado a algunos países a clasificarse para un Mundial por primera vez. Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán debutarán en el máximo escenario del fútbol. De estos, Curazao es el que menos posibilidades tenía, ya que proviene de un país con una población de menos de 160.000 habitantes y que ocupa el puesto 82 del ránking mundial.

Varios otros debutantes tienen la oportunidad de unirse a través de las eliminatorias de marzo, incluyendo Macedonia del Norte, Albania, Kosovo e incluso Nueva Caledonia.

4. Más viajes

Esta no es la primera vez que un Mundial se celebra en una gran área geográfica, pero las distancias que los equipos y los aficionados tendrán que recorrer en 2026 serán un shock para el sistema después de Catar, que es más pequeño que Connecticut, el tercer estado más pequeño de Estados Unidos. Las sedes más alejadas son Vancouver y Miami, a 4.507 kilómetros. Alemania tendrá que recorrer 2.619 kilómetros solo para viajar de Houston a Toronto y Nueva Jersey para sus partidos de la fase de grupos, y eso sin contar los viajes de ida y vuelta a su campamento base, cuya ubicación aún no se ha anunciado.

5. Pausas obligatorias para hidratarse

Si bien las pausas para hidratarse no son nuevas en el fútbol, ​​la FIFA ha anunciado que todos los partidos del Mundial 2026 contarán con dos descansos programados, independientemente de las condiciones meteorológicas. Los árbitros tendrán instrucciones de detener los partidos a los 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores puedan rehidratarse, según informó la FIFA en un comunicado.

Anteriormente, los árbitros debían solicitar pausas a los 30 minutos de cada tiempo cuando la temperatura al inicio del partido superaba los 31 grados Celsius. El cambio se produce ante la preocupación por las altas temperaturas que se esperan en algunas de las ciudades anfitrionas, como ocurrió en el Mundial de Clubes del verano pasado. La FIFA ha declarado que lo tuvo en cuenta al determinar los horarios de inicio.

6. No todos los aficionados son bienvenidos

Dos países clasificados para el Mundial, Irán y Haití, se encuentran bajo una prohibición de viaje anunciada por el presidente estadounidense Trump en junio pasado, lo que significa que, por ahora, sus aficionados no podrán viajar a Estados Unidos para apoyar a sus equipos. En diciembre, el presidente Trump impuso restricciones parciales de viaje a otros dos países clasificados para el torneo: Costa de Marfil y Senegal.

Los equipos no deberían tener problemas para entrar en EE. UU., aunque, como la orden ejecutiva de Trump establece excepciones para, entre otros, "cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen una función de apoyo necesaria y familiares directos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el secretario de Estado".

El lugar donde se jugarán los partidos también está en duda, ya que Trump ha amenazado repetidamente con trasladar los partidos de la Copa del Mundo fuera de las ciudades gobernadas por los demócratas por razones de "seguridad". Durante una reunión en la Casa Blanca en noviembre, Infantino no se opuso: "La seguridad es la prioridad número uno para una Copa Mundial exitosa", afirmó.