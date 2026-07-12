Scaloni le baja dramatismo a semifinal ante Inglaterra: Esto fue lo que dijo

Tras el triunfo "complicado" del sábado ante Suiza, el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, trató de quitar dramatismo a las semifinales del Mundial que jugarán ante Inglaterra, al considerarlo solo "un partido de fútbol".



El choque del miércoles en Atlanta se disputará 40 años después de la recordada victoria de Argentina 2-1 ante Inglaterra en cuartos del Mundial de México.



Aquel triunfo, en el que Diego Maradona logró un doblete de tantos conocidos como el Gol del Siglo y la Mano de Dios, supuso más que un éxito deportivo para un país con las heridas abiertas por la derrota en la Guerra de Malvinas ante Reino Unido cuatro años antes.



"Va a ser un partido de fútbol", dijo Scaloni en la sala de prensa de Kansas City, al ser preguntado por su mensaje a la afición de cara al juego ante Inglaterra.



"El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Vamos a jugar contra una gran selección, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel), que lo aprecio y lo admiro mucho y es un partido de fútbol, punto", zanjó.



Después de otra actuación poco convincente ante Suiza, Scaloni aplaudió la entrega y la fe de sus jugadores después de un tercer triunfo infartante consecutivo.



Tras estar contra la pared ante Cabo Verde y Egipto, un gol de Julián Álvarez en el minuto 112 rompió el muro de Suiza.



El equipo europeo jugaba desde el 72 con un jugador menos por la expulsión de Breel Embolo, que vio una segunda tarjeta amarilla por simular una caída.



"Hoy no estuvimos como queríamos", reconoció Scaloni. "Fue un partido complicado, difícil, sabíamos que iba a ser así".



"Ganamos por ambición, porque no queríamos llegar a los penales", señaló. "Fue más por las ganas de ganar que por el juego".



El timonel reconoció que la expulsión de Embolo, que consideró apegada al reglamento, fue una enorme ayuda para superar la situación.



"Sacando el partido de hoy, estoy conforme con el desempeño del equipo", consideró.



"Lo sufrimos, pero para llegar a una semifinal de un Mundial es muy difícil no sufrir. En Catar también sufrimos aunque jugáramos mejor que hoy", recordó.

