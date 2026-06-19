Ruben Dias defiende a Cristiano Ronaldo tras las críticas en el Mundial 2026

Palm Beach, Estados Unidos | El defensor central Ruben Dias reconoció este viernes errores de Portugal en el empate 1-1 frente a RD Congo durante su debut en el Mundial 2026, aunque restó importancia a las críticas dirigidas tanto a la selección lusa como a su estrella, Cristiano Ronaldo.

"Creo que empezamos muy bien, marcamos un gol, hubo una energía positiva y, a partir de ahí, nos relajamos y perdimos disciplina en el posicionamiento, lo que nos hizo menos eficientes", afirmó el jugador en una rueda de prensa en Palm Beach, Florida, minutos antes de un entrenamiento de la Seleçao.

"Dejamos de generar miedo en el rival y el partido entró en una dinámica extraña", añadió Dias, quien no disputó el debut ante Congo debido a molestias físicas.

El defensor del Manchester City desestimó los comentarios sobre una supuesta división entre quienes apoyan la presencia de CR7 en el equipo y quienes la cuestionan.

"Me es completamente indiferente todo lo relacionado con ese tema (...) porque para mí y para nosotros no es un tema. Estamos todos juntos en busca de un sueño, todos juntos sabiendo que las dificultades son buenas", señaló.

Consultado sobre las críticas dirigidas al astro portugués de 41 años, que no tuvo una actuación destacada frente a RD Congo, Dias defendió al equipo en su conjunto.

"Como es obvio, Cris es un gran foco de atención, pero creo que todos estamos en cuestión en un momento como este", declaró el central, quien aseguró estar recuperado y listo para competir tras perderse el estreno.

"Hay mucha especulación y, cuando los resultados no son los que queremos, es normal que esa especulación se triplique, pero eso no afecta a nuestra confianza", añadió. "En este tipo de competición nunca se pretende que todo sea perfecto y, cuanto más llena de dificultades esté, mejor".

Portugal se enfrentará el jueves a Uzbekistán en Houston, Texas, por la segunda jornada del Grupo K, que también integra Colombia.



