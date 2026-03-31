República Checa clasifica al Mundial 2026 tras vencer a Dinamarca en penales

Praga, República Checa | La Selección de República Checa se impuso este martes a la Selección de Dinamarca en los penales (2-2, 3-1 en la tanda) en la final de la repesca europea y clasificó al Mundial 2026, disputado en Praga.

Ya vencedores en la tanda desde los once metros en la semifinal del jueves pasado ante Irlanda, los checos disputarán su segunda Copa del Mundo (del 11 de junio al 19 de julio), 20 años después de su primera participación.

La República Checa integrará un grupo junto a Sudáfrica, Corea del Sur y uno de los anfitriones, México.