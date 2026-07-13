Regreso de Haaland a Noruega dejó una imagen muy particular

El futbolista noruego Erling Haaland tuvo todos los reflectores encima durante el Mundial.

Sus destacadas participaciones, su doblete contra Brasil en cuartos de final y el popular remo vikingo lo pusieron en el mapa de muchas personas.

Ahora, en su llegada a Noruega, el atacante dejó una imagen muy particular al bajarse del avión.

Nada más y nada menos que con un mapache.

Haaland llegó a Noruega con un souvenir muy curioso 🦝 pic.twitter.com/2tRbZm8VYl — TD Más (@tdmascrc) July 13, 2026

Haaland tiene 25 años y es figura del Manchester City, que ahora estrenará entrenador tras la salida de Pep Guardiola.