Mundial 2026
Regreso de Haaland a Noruega dejó una imagen muy particular
El delantero se ganó el cariño de todos en el Mundial.
El futbolista noruego Erling Haaland tuvo todos los reflectores encima durante el Mundial.
Sus destacadas participaciones, su doblete contra Brasil en cuartos de final y el popular remo vikingo lo pusieron en el mapa de muchas personas.
Ahora, en su llegada a Noruega, el atacante dejó una imagen muy particular al bajarse del avión.
Nada más y nada menos que con un mapache.
Haaland llegó a Noruega con un souvenir muy curioso 🦝 pic.twitter.com/2tRbZm8VYl— TD Más (@tdmascrc) July 13, 2026
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Haaland tiene 25 años y es figura del Manchester City, que ahora estrenará entrenador tras la salida de Pep Guardiola.