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Mundial 2026

Regreso de Haaland a Noruega dejó una imagen muy particular

El delantero se ganó el cariño de todos en el Mundial.

Erling Haaland.
Erling Haaland.
Por Daniel Jiménez 13 de julio de 2026, 14:29 PM

El futbolista noruego Erling Haaland tuvo todos los reflectores encima durante el Mundial.

Sus destacadas participaciones, su doblete contra Brasil en cuartos de final y el popular remo vikingo lo pusieron en el mapa de muchas personas.

Ahora, en su llegada a Noruega, el atacante dejó una imagen muy particular al bajarse del avión.

Nada más y nada menos que con un mapache.

Haaland tiene 25 años y es figura del Manchester City, que ahora estrenará entrenador tras la salida de Pep Guardiola.

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