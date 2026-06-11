¿Quién es Julián Quiñones, el colombo-mexicano que anotó el primer gol del Mundial 2026?

La vida ha dado muchas vueltas para el colombiano Julián Andrés Quiñones.

De comenzar jugando descalzo y escondido de sus padres en su natal Colombia a naturalizarse mexicano y convertirse en el primer goleador del Mundial de Fútbol 2026.

Este delantero de 29 años, que hoy jugó de extremo izquierdo, anotó el gol inicial en la victoria de México por 2-0 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca en el partido inaugural.

Fue un disparo seco; empeine derecho firme, cuerpo bajo. Salió un latigazo raso que se coló entre las piernas de Ronwen Williams, el portero sudafricano.

Un gol para una historia digna de contar, la del primer colombiano de nacimiento que marca un gol con la camiseta de otra selección en un Mundial de fútbol.

Los inicios en Colombia

Quiñones nació en Magüí Payán, un municipio remoto en el departamento de Nariño, en el sur de Colombia.

La localidad pertenece al Triángulo de Telembí, zona afectada por el conflicto armado colombiano y la confluencia de guerrillas y víctimas.

En una entrevista que, según recuerda el medio especializado ESPN, le dio a Fútbol Paz en 2018, Quiñones dijo que inició jugando al fútbol descalzo, sin permiso de sus padres.

"No llegaba ni a la casa a comer a veces, me iban a buscar y yo no quería salir de la cancha. Jugábamos descalzos y esa era nuestra felicidad", expresó.

Fue precisamente en Fútbol Paz, un club amateur de la ciudad de Cali, donde el joven futbolista comenzó a despuntar y llamar la atención de ojeadores internacionales.

El paso a México

Según ESPN, el futbolista fichó por las categorías inferiores del club mexicano Tigres en 2015, después de que ojeadores lo detectaran en un torneo nacional sub-17 en Colombia.

Allí vieron las características que siguen definiendo al atacante: potencia física, velocidad, regate, gol.

Inició una prodigiosa carrera en el fútbol mexicano, pasando por Venados y Lobos de la BUAP antes de regresar en 2018 a Tigres, de la ciudad de Nuevo León.

En 2021 pasó al Atlas de Guadalajara, ganando los títulos de Apertura 2021 y Clausura 2022.

En total hizo 32 goles en 78 partidos con los rojinegros, según una nota de TV Azteca.

En 2023 dio el salto al Club América de Ciudad México, también consiguiendo un bicampeonato con el Apertura 2023 y el Clausura 2024.

Liga Saudita y debut con el Tri

Yasser Bakhsh/Getty Images En esta temporada, Julián Quiñones anotó más goles que Cristiano Ronaldo en la Liga Saudita.

Mauricio Silva, periodista colombiano y autor de varios libros sobre la selección colombiana, le recuerda a BBC Mundo que Quiñones "alcanzó a ser convocado con la selección sub20 colombiana".

Sin embargo, el llamado a la absoluta tardó en llegar, si alguna vez lo hizo.

Quiñones, quien acumulaba ocho años en México y acabó obteniendo la nacionalidad mexicana, le dijo sí al Tri y debutó a finales de noviembre de 2023 ante Honduras.

Menos de un año después fue vendido por alrededor de US$15 millones al equipo Al Qadsiah saudita en uno de los traspasos más caros en la historia del fútbol mexicano.

En la temporada 2025-26 acabó con 33 goles.

Nadie anotó más, ni siquiera la súper estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que juega en el Al Nassr de la misma liga y que acabó el torneo con 28 tantos.

Año inolvidable para Quiñones, que este 11 de junio salió entre aplausos del Estadio Azteca como la gran figura del primer partido del Mundial 2026.

Fue elegido mejor jugador del partido al término del encuentro.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.