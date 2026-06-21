¿Quién es Eloy Room, el portero de Curazao que rompió todas las quinielas?

El portero de Curazao, Eloy Room, es del que todos hablan. Definitivamente, la Copa del Mundo tiene este tipo de historias que se escriben en el césped, pero que tienen mucho sacrificio detrás.

A Room le metieron siete goles en su debut mundialista. No es para menos, Alemania se aprovechó del primer partido en la historia de Curazao en una Copa del Mundo. Tras el 7-1, la gran pregunta era: ¿Cuántos goles le metería Ecuador? La respuesta: 0

El arquero tiene 37 años y es ficha del Miami FC. Contra Ecuador registró 15 tapadas frente a los ecuatorianos, muy cerca del récord de paradas en un partido mundialista, que lo tiene el estadounidense Tim Howorad, con 16, en Brasil 2014.

Room juega en Estados Unidos y tiene un valor de mercado de $150.000, según Transfermakrt.

Estuvo en el Vitesse y PSV Eindhoven de Países Bajos y en el Columbus Crew de Estados Unidos. Hoy milita con el Inter FC, de la USL Championship.