¿Quién es el mejor portero del Mundial? Vea aquí cómo está el ranking FIFA
El máximo ente del fútbol mundial toma en cuenta dos factores para su evaluación.
Ha sido un Mundial de grandes goleadores como Messi, Mbappé, Haaland y Harry Kane, pero qué tal si hablamos de los porteros, quienes han tenido grandes retos y presentaciones en el torneo.
Para conocer cuál es, hasta el momento, el mejor guardameta de la cita mundialista, la FIFA toma dos aspectos: defensa de la portería y con la posesión del balón.
Así lo determina la FIFA.
Desde la portería: Guardametas capaces de mostrar determinación a la hora de defender la portería y mantener una presencia y autoridad importantes para dominar el área.
Con la posesión del balón: Arqueros que analizan la jugada y toman decisiones con rapidez para enviar el balón a la zona correcta, especialmente en la transición de defensa a ataque.
Explicados esos dos puntos, ¿Hasta el momento, cuál es el mejor portero? Se trata del portugués Diogo Costa, de 26 años y ficha del Porto de Portugal.
Costa tuvo una destacada participación, especialmente, contra España, en los octavos de final.
El mejor latino es el paraguayo Orlando Gill, de 26 años y figura del San Lorenzo de Almagro, quien fue determinante para el destacado triunfo en penales contra Alemania.
Top 3
Diogo Costa, Portugal
Defensa de la portería: 9.06
Con la posesión del balón: 4.51
Orlando Gill, Paraguay
Defensa de la portería: 8.17
Con la posesión del balón: 7.08
Gregor Kobel, Suiza
Defensa de la portería: 7.85
Con la posesión del balón:6.07