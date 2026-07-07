¿Quién es el mejor portero del Mundial? Vea aquí cómo está el ranking FIFA

Ha sido un Mundial de grandes goleadores como Messi, Mbappé, Haaland y Harry Kane, pero qué tal si hablamos de los porteros, quienes han tenido grandes retos y presentaciones en el torneo.

Para conocer cuál es, hasta el momento, el mejor guardameta de la cita mundialista, la FIFA toma dos aspectos: defensa de la portería y con la posesión del balón.

Así lo determina la FIFA.

Desde la portería: Guardametas capaces de mostrar determinación a la hora de defender la portería y mantener una presencia y autoridad importantes para dominar el área.



Con la posesión del balón: Arqueros que analizan la jugada y toman decisiones con rapidez para enviar el balón a la zona correcta, especialmente en la transición de defensa a ataque.



Explicados esos dos puntos, ¿Hasta el momento, cuál es el mejor portero? Se trata del portugués Diogo Costa, de 26 años y ficha del Porto de Portugal.

Costa tuvo una destacada participación, especialmente, contra España, en los octavos de final.

El mejor latino es el paraguayo Orlando Gill, de 26 años y figura del San Lorenzo de Almagro, quien fue determinante para el destacado triunfo en penales contra Alemania.

Top 3

Diogo Costa, Portugal

Defensa de la portería: 9.06

Con la posesión del balón: 4.51



Orlando Gill, Paraguay

Defensa de la portería: 8.17

Con la posesión del balón: 7.08



Gregor Kobel, Suiza

Defensa de la portería: 7.85

Con la posesión del balón:6.07

