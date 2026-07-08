Qué le faltó a Colombia para avanzar a cuartos de final tras ilusionar en el Mundial

Colombia verá el resto del Mundial desde casa.

Los cafeteros quedaron eliminados en octavos de final ante Suiza en los penaltis tras un 0-0 en el que la selección sudamericana mostró menos sus virtudes y más sus defectos.

Mientras escribo estas líneas, Bogotá vive un silencio que sobrecoge. No es habitual en una urbe siempre sonora con música alta en incontables establecimientos y un tráfico masivo y ruidoso.

Es el mutismo de la derrota, de la reflexión.

La selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo era la penúltima de las latinoamericanas con vida, después de que la Argentina de Lionel Messi se clasificara a cuartos de final en una sufrida remontada ante Egipto.

Los aficionados colombianos pusieron su ilusión desde el comienzo de la tarde en la capital, llenando bares y calles convertidos en un mar de camisetas amarillas.

Razón no les faltaba: el equipo desprendió buen juego, un ataque dinámico y una gran disciplina táctica durante casi todo el torneo.

¿Qué faltó para avanzar a cuartos?

Pólvora mojada

Colombia remató un total de 69 veces en los seis partidos que jugó en este Mundial, pero solo anotó cinco goles.

En fase de grupos venció 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a RD Congo, empató sin tantos contra Portugal y ganó 1-0 a Ghana en dieciseisavos de final.

Ante Suiza volvió a acusar ese problema de pólvora mojada. Remataron en 15 ocasiones, tres entre los tres palos.

Para la retina de los aficionados colombianos quedarán ese frentazo de Jhon Lucumí al travesaño y el mano a mano que Jaminton Campaz mandó arriba en la prórroga.

La falta de acierto se extendió a los penaltis, con dos de cinco lanzamientos errados.

Luis Díaz, quien quizá llegaba como el jugador latinoamericano más destacado de la temporada regular de clubes, se fue del Mundial con apenas un gol.

José Carlos Cueto / BBC News Mundo Un mar de camisetas amarillas llenó los bares en pleno horario laboral en Colombia.

Se esperaba más de las estrellas

La falta de brillo de las estrellas colombianas fue otro debe.

A la falta de acierto de Díaz se unió que James Rodríguez, el cerebro de la plantilla, no se lució ni con goles ni asistencias.

Su sustituto habitual en las segundas partes y otro de los jugadores más técnicos de este plantel, Juan Fernando Quintero, se va con apenas un pase de gol.

Sería injusto cargarles el deber de la eliminación.

También fueron responsables y conductores del buen juego y dominio de partidos como el que, por ejemplo, desdibujó a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que llegaba como una de las favoritas.

Pero sería impreciso no anotar que se esperaba más de ellos.

Actores a priori secundarios como el atacante Jhon Arias, el defensor Daniel Muñoz y el portero Camilo Vargas sostuvieron varias veces al equipo en momentos de atasco.

Pero esto es un Mundial y se necesita lo mejor de los mejores.

Si no, que le pregunten a Francia, Inglaterra, Noruega o Argentina, que gracias a la prolífica producción goleadora de estrellas como Mbappé, Kane, Haaland o Messi lograron meterse en cuartos pese a varios apuros.

Esteban Vega La-Rotta / AFP via Getty Images Aficionados y jugadores lucieron más nerviosos este martes que en el resto del torneo.

Con qué puede quedarse Colombia

Ahora tampoco es cuestión de ponerse kamikazes, pero sí se abre una reflexión. Hay notas positivas. También interrogantes.

Tras no clasificarse al Mundial de 2022 en Qatar, Lorenzo agarró al equipo y lo convirtió en una de las mejores selecciones de Sudamérica.

En los últimos años, por ejemplo, ha desplazado a históricas como Uruguay y Brasil en juego, posiblemente, y en resultados, desde luego.

Colombia clasificó al Mundial por encima de ambas en las eliminatorias sudamericanas y llegó a la final de la última Copa América, perdiendo la final contra Argentina por penaltis en 2024.

Lorenzo ha creado un equipo sólido, disciplinado y vertiginoso, aunque le ha faltado ese extra del campeón. Este martes no se les vio con la comodidad del resto del torneo.

El nerviosismo que vi en muchos aficionados colombianos antes del partido lo detecté entre los jugadores, que parecieron menos precisos y fiables ante Suiza.

Les faltó ese descaro que tanto gusta al aficionado.

Por último, Colombia es una de las selecciones más veteranas de este Mundial. Para varios jugadores, como James Rodríguez, con 34 años y sin jugar en la élite de clubes, esto se parece a un fin de ciclo.

Hay base, pero también trabajo y renovación antes del salto definitivo y corresponder a una afición que cada vez cree más en los suyos.

BBC

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