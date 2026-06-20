¿Qué fue lo que tomó el árbitro que se "arratonó" en el Mundial para recuperarse? Aquí los detalles

El partido entre Estados Unidos y Australia (2-0) resultó muy intenso, situación que obligó al

árbitro alemán Felix Zwayer a mantenerse cerca de las acciones.









Con el transcurso de los minutos y cuando faltaban tres de los seis añadidos en la etapa complementaria,

el silbatero cayó al césped "arratonado", motivo por el cual necesitó la colaboración de sus compañeros.









En ese momento,

la mexicana Katia Itzel García

ingresó al terreno de juego y le entregó un

shot

a su colega.









Tras ingerirlo, Zwayer pudo concluir el encuentro sin mayores inconvenientes. Sin embargo, surge una interrogante:

¿qué consumió el réferi alemán y por qué razón recuperó sus condiciones físicas? La respuesta es un shot de jugo de pepinillo.