Mundial 2026
¿Qué fue lo que tomó el árbitro que se "arratonó" en el Mundial para recuperarse? Aquí los detalles
El silbatero alemán Felix Zwayer sufrió molestias físicas en el juego entre Estados Unidos y Australia.
El partido entre Estados Unidos y Australia (2-0) resultó muy intenso, situación que obligó al
árbitro alemán Felix Zwayer a mantenerse cerca de las acciones.
Con el transcurso de los minutos y cuando faltaban tres de los seis añadidos en la etapa complementaria,
el silbatero cayó al césped "arratonado", motivo por el cual necesitó la colaboración de sus compañeros.
En ese momento,
la mexicana Katia Itzel García
ingresó al terreno de juego y le entregó un
shot
a su colega.
Tras ingerirlo, Zwayer pudo concluir el encuentro sin mayores inconvenientes. Sin embargo, surge una interrogante:
¿qué consumió el réferi alemán y por qué razón recuperó sus condiciones físicas? La respuesta es un shot de jugo de pepinillo.
"El jugo de pepinillo contiene ácido acético (proviene del vinagre). Ese sabor ácido y fuerte activa unos receptores sensoriales conocidos como TRP, ubicados en la boca, lo cual estimula una respuesta neurológica que ayuda a disminuir la sobreestimulación de las motoneuronas involucradas en el calambre. Se debe consumir en el instante que se siente que va a aparecer el calambre", comentó la nutricionista Raquel Guzmán, de NutriAcción y quien es una de las expertas de consulta del programa Buen Día.