¡Qué envidia! Estas son las 39 selecciones clasificadas al Mundial

Ya hay 39 selecciones que tienen boleto fijo a la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio 2026.

Solo restan por definir tres boletos de Concacaf y los seis que irán por repechaje (cuatro de Europa y 2 del intercontinental).

Lamentablemente, Costa Rica tiene un panorama muy complicado al ser tercera en el Grupo C de la eliminatoria de Concacaf. Ya ni siquiera depende de sí misma para lograr el campo en la cita mundialista.



Al Mundial acudirán algunas selecciones por primera vez como Cabo Verde y otras con muchísima trayectoria como Argentina, la actual campeona del mundo.



Las selecciones clasificadas:

Europa (UEFA): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, España, Suiza, Escocia, Austria y Bélgica.

Sudamérica (Conmebol): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay.

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf): Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones).

África (CAF): Marruecos, Túnez, Ghana, Argelia, Egipto, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal.

Asia (AFC): Irán, Corea del Sur, Japón, Australia, Uzbekistán, Jordania, Qatar, Arabia Saudí.

Oceanía (OCF): Nueva Zelanda

