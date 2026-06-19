Pulisic se pierde duelo ante Australia por lesión en el Mundial 2026

Seattle, Estados Unidos | El atacante estrella de Estados Unidos, Christian Pulisic, será baja por lesión para el segundo partido del Team USA en el Mundial 2026, este viernes ante Australia, anunció poco antes del encuentro el seleccionador Mauricio Pochettino.

"Christian no está disponible", declaró el entrenador argentino a Fox Sports en Seattle.

El delantero del AC Milan fue sustituido al descanso del primer partido de Estados Unidos en esta Copa del Mundo, la victoria 4-1 ante Paraguay del pasado sábado, debido a un golpe en el gemelo.

Durante esa primera mitad, Pulisic aportó una asistencia de gol.

Pochettino se mostró optimista respecto a la presencia del futbolista en el resto del torneo y señaló que el jugador entrenó el jueves, además de que su recuperación evoluciona "muy bien".











