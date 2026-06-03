Protestas escalan en México: manifestantes irrumpen en sede educativa a días del Mundial 2026

Ciudad de México, México | Las protestas de maestros disidentes en México escalaron este miércoles cuando un grupo de manifestantes irrumpió en un edificio gubernamental durante una nueva jornada de movilizaciones a pocos días del inicio del Mundial 2026, que arrancará el 11 de junio en el estadio Azteca.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ingresaron por la fuerza a la sede de la Secretaría de Educación Pública, en Ciudad de México, luego de utilizar postes de alumbrado público como arietes para abrirse paso.

Fuentes de la dependencia informaron que los manifestantes vandalizaron una caseta de vigilancia, accedieron al patio principal y rompieron los cristales del vestíbulo.

Imágenes difundidas por la televisión mexicana mostraron además un pequeño incendio dentro de las instalaciones, que fue atendido por personal de seguridad.

La CNTE mantiene desde hace semanas una serie de movilizaciones masivas para exigir un aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones.

Las protestas se desarrollan en la antesala del Mundial 2026, torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró horas antes que su gobierno no responderá con represión a las manifestaciones.

"Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial", afirmó durante su conferencia de prensa diaria.

"No vamos a caer en la provocación. ¿Por qué romper vidrios cuando hay la puerta abierta de una negociación?", cuestionó la mandataria.

Sheinbaum y distintas dependencias federales han reiterado su disposición al diálogo con los dirigentes sindicales.

Sin embargo, la CNTE ha advertido que continuará realizando protestas masivas durante la celebración del Mundial si sus demandas no son atendidas.

Como medida preventiva, desde el lunes la policía mantiene bloqueados con vallas metálicas los accesos al Zócalo capitalino, donde se encuentran el Palacio Nacional y el principal 'fan fest' previsto para la Copa del Mundo.

Ese mismo día, agentes antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos para impedir el avance de una manifestación cuyos participantes lanzaron petardos y golpearon las barreras de seguridad con tubos metálicos.

Las tensiones continuaron el martes, cuando manifestantes derribaron estatuas de cinco metros de altura que representaban a futbolistas de selecciones participantes en el torneo, sin que intervinieran las fuerzas de seguridad.

La situación mantiene en alerta a las autoridades mexicanas a pocos días de la inauguración del evento deportivo más importante del año.