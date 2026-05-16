Principales preguntas sobre la primera Copa del Mundo con 48 selecciones

La cuenta regresiva ya está en marcha para la Copa del Mundo 2026, un campeonato que contará por primera vez con 48 selecciones participantes y más de un centenar de partidos.

Esta 23ª edición del Mundial se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Un número récord de 48 selecciones -16 más que las que participaron en Qatar hace cuatro años- buscarán el trofeo de 2026.

Esto convertirá al campeonato en el más grande de la historia y ampliará el número de partidos a 104 juegos, que se disputarán por primera vez en tres países.

Aquí repasamos lo que hay que saber de la Copa del Mundo celebrada en Norteamérica.

¿Cuáles son los 12 grupos?

Esta Copa del Mundo contará con un nuevo formato de 12 grupos de cuatro equipos.

Los dos primeros clasificados de cada uno de los 12 grupos, así como los ocho mejores terceros lugares, pasarán a una fase eliminatoria.

En el caso de los mejores terceros lugares, aquellos equipos con más puntos, mejor diferencias de goles y más goles a favor serán los tres primeros criterios para su clasificación a la ronda final.

Jim WATSON / AFP via Getty Images

¿Cuándo se juega?

El campeonato se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Esto significa que tendrá una duración récord de 39 días, diez días más de fútbol comparado con los 29 que duró Qatar y los 32 de las ediciones de 2014 y 2018.

La inauguración del jueves, 11 de junio, será en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, con el partido de México vs. Sudáfrica.

En total son 72 partidos de la fase de grupos en 17 días, desde la inauguración hasta el sábado, 27 de junio.

Luego vendrán los dieciseisavos de final (28 de junio-3 de julio), seguidos por los octavos de final (4-7 de julio), cuartos de final (9-11 de julio), semifinales (14-15 de julio) y partido por el tercer lugar (18 de julio).

El nuevo campeón del mundo se coronará en el Estadio MetLife de Nueva Jersey el domingo 19 de julio.

Getty Images El Estadio Azteca será sede de la inauguración, el 11 de junio.

¿Cuáles son las sedes?

Esta Copa del Mundo se celebrará por primera vez 16 ciudades de tres países: 11 en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

Ya que la FIFA restringe los nombres comerciales preexistentes de los estadios, para el Mundial 2026 los recintos serán llamados por el nombre de la ciudad sede.

En México la inauguración será en el Estadio Ciudad de México -recinto que hará historia como el primero en haber albergado tres ediciones del Mundial-, así como Guadalajara y Monterrey.

En Canadá hay dos sedes: Toronto y Vancouver.

EE.UU. será la sede mayoritaria del campeonato: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco/Santa Clara y Seattle.

Getty Images La final se jugará en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en los suburbios de Nueva York.

Los horarios de juego

Dado que los partidos se disputarán en cuatro husos horarios y en sedes separadas por hasta 4.500 kilómetros, habrá un total de 13 horarios de inicio de partido diferentes.

América será el continente con relativa mayor comodidad para disfrutar del Mundial, pues todos los partidos se celebrarán en horarios que van desde el silbatazo oficial a las 13:00 hasta el final a la medianoche de sus respectivas sedes.

Pero en el caso de Argentina, Uruguay y buena parte de Brasil, si quieren ver los últimos partidos del día, en algunos casos tendrán que estar despiertos hasta pasadas las cuatro de la madrugada.

Para otros continentes, los horarios implicarán otro tipo de horarios. Para Europa, la mayoría de los partidos se desarrollarán entre las 18:00 y las 05:00 del día siguiente. En Asia oriental y Oceanía los verán en horas de la madrugada y la mañana, principalmente.

Getty Images En América los hinchas podrán disfrutar de los partidos en la tarde y noche.

¿Quiénes son los favoritos?

Getty Images España es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026.

Por Ciaran Varley, de BBC Sport

La selección española, campeona de Europa, es la favorita a llevarse la Copa del Mundo 2026, tras haber completado una fase de clasificación prácticamente impecable.

Su plantilla está repleta de talento, con jugadores como Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Rodri -ganador del Balón de Oro 2024- y Lamine Yamal, uno de los mejores jóvenes futbolistas del mundo.

Justo por detrás de España, se espera que la actual generación de jugadores de Inglaterra aspire al título, tras haber quedado subcampeones en las dos últimas Eurocopas.

El equipo inglés del alemán Thomas Tuchel se clasificó para el Mundial con un récord perfecto, ganando todos sus partidos sin encajar ningún gol. Cuenta con una plantilla repleta de grandes nombres, entre los que se incluyen Jude Bellingham y Harry Kane.

Francia también es una firme aspirante. La selección de Didier Deschamps cuenta con una temible línea de ataque, en la que destacan Michael Olise, Kylian Mbappé y Ousmane Dembele, actual Balón de Oro. Los subcampeones de 2022 terminaron invictos en la fase de clasificación europea.

Argentina, actual campeona del mundo, ganó el grupo de clasificación sudamericano con una amplia ventaja, terminando nueve puntos por delante de Ecuador, segundo clasificado. Con dos Copas América y un Mundial ganados en solo cuatro años, la Albiceleste se presenta muy fuerte.

Por último, a pesar de una campaña de clasificación decepcionante, en la que terminó quinta en la tabla de la Conmebol tras perder 6 de sus 18 partidos, y de que el último de sus cinco Mundiales lo ganó hace 22 años, ¿quién descartaría con seguridad a Brasil?

Getty Images El goleador Kylian Mbappé ya llevó a Francia a la final en Qatar 2022.

Otras selecciones a seguir

Por Michael Emons, de BBC Sport

Noruega no ha participado en un Mundial desde 1998 y nunca ha superado los octavos de final, pero con Erling Haaland, del Manchester City, autor de 16 goles en la fase de clasificación, podría dar la sorpresa.

Su trayectoria en la fase de clasificación fue impecable, ya que ganó los ocho partidos disputados, incluidas las victorias, tanto en casa como a domicilio, sobre Italia, cuatro veces campeona del mundo.

Marruecos fue otro equipo que ganó todos sus partidos de clasificación y ocupa el octavo puesto en la clasificación mundial. Llegó a la final de la Copa Africana de Naciones de este año y, a pesar de caer por 1-0 ante Senegal, se le otorgó el título de forma controvertida. Probablemente confíe en pasar en un grupo en el que se encuentran Brasil, Escocia y Haití.

Egipto, con Mohamed Salah en sus filas, también espera superar un grupo que comparte con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán.

Japón es la selección más fuerte de Asia y superó la fase de clasificación con facilidad, encajando solo tres goles en 16 partidos. Además, logró su primera victoria sobre Inglaterra al imponerse por 1-0 en un partido amistoso disputado en Wembley a finales de marzo. Se enfrentará a Países Bajos, Túnez y Suecia.

Colombia confía en hacer un buen papel tras una buena campaña de clasificación sudamericana en la que venció tanto a Brasil como a Argentina y terminó tercera en la clasificación general.

¿Y qué hay de las naciones anfitrionas? Bueno, Canadá, en su tercera participación, podría dar una sorpresa. Ha perdido sus seis partidos anteriores del Mundial, pero un sorteo favorable la ha emparejado con Catar, Suiza y Bosnia-Herzegovina.

Getty Images Colombia es una de las apuestas fuertes de América Latina para este Mundial.

Los debutantes del Mundial

Cuatro países debutarán en el Mundial.

La pequeña isla caribeña de Curazao se convertirá en el país más pequeño (150.000 habitantes y una superficie de 444 kilómetros cuadrados) en participar en un Mundial cuando se enfrente a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador en el Grupo E.

Por su parte, Cabo Verde es la tercera nación más pequeña, después de Curazao e Islandia, en clasificarse para el Mundial. Es un archipiélago de 10 islas en el océano Atlántico con una población de menos de 525.000 habitantes. Se enfrentará a España, Arabia Saudí y Uruguay en el Grupo H.

Hay dos debutantes de Asia: Uzbekistán y Jordania.

Los uzbekos, que fueron semifinalistas de la Copa de Asia en 2011, pusieron fin a su larga espera por la clasificación bajo la dirección técnica de Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana ganadora del Mundial de 2006.

Los Lobos Blancos cuentan con jugadores como el defensa del Manchester City Abdukodir Khusanov y el exdelantero de la Roma Eldor Shomurodov, y esperan causar sensación en un grupo en el que también figuran Portugal, Colombia y la República Democrática del Congo.

Getty Images Curazao es la selección del país más pequeño en participar en un Mundial en la historia.

Jordania, por su parte, terminó por detrás de Corea del Sur con cuatro victorias y cuatro empates en 10 partidos en la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas.

Ocupa el puesto 64 del ranking mundial y su progresión ha sido constante, llegando a la final de la Copa Asiática de 2023, donde cayeron derrotados ante la anfitriona, Catar. Argentina, Argelia y Austria les esperan en el Grupo J.

Esta Copa del Mundo contará con un nuevo formato de 12 grupos de cuatro equipos.

Los dos primeros clasificados de cada uno de los 12 grupos y las ocho mejores terceras selecciones pasarán a una fase eliminatoria ampliada que comenzará con los dieciseisavos de final.

BBC

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