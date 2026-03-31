Presidente de la FIFA presente en juego sin público entre Irán y Costa Rica

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está presente en el partido amistoso entre Costa Rica e Irán en Turquía.

La presencia de Infantino se da en medio de dudas de la participación de Irán en la Copa del Mundo 2026 tras la tensión que existe en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Los iraníes están ubicados en el grupo G del Mundial y enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.



Además, el juego de este martes la Federación informó que el juego cambió de sede por motivos de seguridad.

"Debido a la presencia del príncipe de Jordania con el fin de ver a su selección (partido después del nuestro), otras importantes personalidades del fútbol y de la delegación de Irán, por temas de seguridad, el compromiso entre la Tricolor y los selección de Irán se realizará en el mismo complejo pero en un estadio anexo", informó la Federación.

