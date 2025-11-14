Presidente de la Federación de Honduras sí dio la cara: "Está de lado nuestro la clasificación"

Honduras vive un momento complejo en la eliminatoria mundialista, pero depende de sí misma para ir a la Copa del Mundo, ya que este martes a las 7 p. m. juega contra Costa Rica en el Estadio Nacional.

Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, brindó declaraciones a los medios hondureños, mismas que recaba Diario Diez.

"Vamos por la sexta final y esa final es la que nos tiene que clasificar al final. Ustedes han visto que cada jornada ha sido diferente en toda la eliminatoria. Nos toca trabajar duro para pensar en esa final que vamos a jugar en San José. Tenemos confianza para lograr este objetivo", comentó Salomón.

Además, el jerarca aseguró que "la adversidad es parte de la vida, se tiene que ir a ganar a Costa Rica, se tiene que ganar el partido".

También, Salomón explicó que aún dependen de sí mismos y no de otros resultados.

"Hay varios resultados que pueden funcionar, seguimos primeros de grupo, está de lado nuestro la clasificación, no dependemos de un tercero y tenemos que buscar la clasificación. Estos guerreros van a ir a Costa Rica a pelear. Lógicamente Costa Rica es un gran equipo", añadió.

Por último, Salomón tuvo un mensaje para la afición hondureña que quedó muy golpeada tras la derrota en Honduras.



"Que no pierdan las esperanzas, la fe la tenemos todos, seguimos primero de grupo, estamos ahí, dependemos de nosotros mismos, tenemos que sacar el resultado para ir al Mundial", concluyó.