Preocupación total en Bélgica porque FIFA le quitó sanción a jugador de EE.UU.

La Federación Belga de Fútbol anunció el lunes que "impugna la elegibilidad" del delantero estadounidense Folarin Balogun para el partido de octavos de final del Mundial entre los Diablos Rojos y Estados Unidos, previsto en Seattle a las 6 p. m.



En un comunicado, la Real Federación Belga de Fútbol (URBSFA) se declara "profundamente preocupada por el desarrollo de los acontecimientos" y anuncia que "proseguirá sus gestiones (...) con el fin de defender los principios fundamentales de ética, de equidad deportiva y los intereses del fútbol en su conjunto", tras la suspensión de la tarjeta roja impuesta a Balogun.



Sin embargo, la federación no precisó ante qué instancia tiene previsto recurrir.



La instancia del fútbol belga precisó que, tras enterarse "por la prensa" del levantamiento de la suspensión de Balogun, envió una carta a la FIFA para obtener "una copia de esa decisión, explicaciones sobre el procedimiento seguido y dar a conocer su postura respecto a la aplicación de la normativa vigente".



"Hasta la fecha, la URBSFA no ha recibido ni la decisión de la FIFA ni la más mínima explicación sobre este expediente. En estas circunstancias, no tiene otra opción que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido", indicó la federación belga.



Las normas de la FIFA prevén que el presidente de la comisión de apelación puede resolver un litigio por sí solo, pero como se trata del estadounidense Neil Eggleston, se ve obligado a ceder su lugar a otro miembro.



Después, aún quedaría la opción de un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte: el lunes por la tarde, éste aún no había sido solicitado por los belgas, precisó por su parte el secretario general del TAS, contactado por la AFP.



Las reacciones de indignación se multiplicaban este lunes después de la decisión de la FIFA, hecha pública el domingo, de suspender la expulsión que debía privar a Balogun de jugar los octavos de final ante Bélgica.

