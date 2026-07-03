Portugal elimina a Croacia con dramatismo y despide a Luka Modric de los Mundiales

Portugal se dejó un triunfo agónico por 2-1 y eliminó a Croacia de Luka Modric, una leyenda que se despide de las Copas del Mundo.

Portugueses y croatas dieron un gran partido lleno de competencia y luchado de inicio hasta el fin.

Croacia tuvo un cambio de actitud en la complementaria y logró golpear primero por intermedio de Ivan Perisic, quien recibió solo un centro cruzado para definir sin problema al minuto 53 y abrir así el marcador.

El gol fue un golpe al ego de los portugueses, que nivelaron el juego y festejaron con un gol de Cristiano Ronaldo, pero que fue anulado por fuera de juego.

Sin embargo, casi de inmediato el VAR sancionó un penal a favor para Portugal por falta a Veiga dentro del área.

CR7 fue el encargado de cobrarlo sin sobresalto para poner el empate 1-1 al 68’ y conseguir así su gol número 11 en Mundiales, aunque más adelante abandonaría la cancha de cambio por Ruben Neves al 81’.

Los croatas terminaron golpeando más la puerta, pero se encontraron con la muralla de Diogo Costa, que les negó el segundo tanto.

Cuando todo parecía que se iría al alargue, apareció Goncalo Ramos para elevarse entre los defensores y sellar de cabeza el 2-1 definitivo al 90+3’ que dejó devastados a los croatas y sobre todo a Modric, quien se despidió así de los Mundiales.

Pero el desenlace no pudo ser más dramático, pues Croacia consiguió el empate al 90+12', pero tras la algarabía el VAR dijo que estaba fuera de juego y todo terminó entre aplausos de unos y silbidos de otros.

Ahora Portugal tendrá un reto mayúsculo en los octavos de final al medirse con una de las grandes favoritas del torneo, la selección de España.







