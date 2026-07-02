"¿Por qué no nosotros?", Pochettino elogia el espíritu de Estados Unidos en el Mundial

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, elogió este miércoles el espíritu de su equipo tras vencer 2-0 a Bosnia, defendió al expulsado Folarin Balogun y lanzó un mantra rumbo a los octavos de final del Mundial ante Bélgica: "¿Por qué no nosotros?".



En su primer Mundial al frente de Estados Unidos, el entrenador argentino condujo al equipo al primer lugar de su grupo y este miércoles consiguió en el Levi's Stadium de Santa Clara la segunda victoria del país en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.



"Estoy muy orgulloso. Los jugadores se lo merecen todo. La manera en que competimos, otra vez, ante un muy buen equipo y un rival muy difícil... Creo que es un motivo para sentirse orgullos (...) y estos aficionados fueron increíbles una vez más. Es maravilloso vivir una experiencia así", señaló.



Sobre la expulsión de su delantero goleador Balogun, sancionada a instancias del VAR, Poch dijo que para él "nunca es tarjeta roja. Viéndola por televisión, nunca hubo intención de pisar al jugador; es una acción normal del fútbol que ocurrió por accidente".



Más allá de la polémica, Pochettino destacó la reacción de su equipo, que resistió con diez hombres durante cerca de media hora e incluso amplió la ventaja con un golazo de tiro libre de Malik Tillman.



El entrenador también elogió a Tillman, autor del segundo gol. "Increíble. Malik es un jugador increíble, lleno de talento, y está haciendo un torneo fantástico. Pero no es solo Malik, es todo el equipo, y eso es extraordinario. Ahora necesitamos recuperarnos y concentrarnos en Seattle", dijo en referencia al duelo del lunes por los octavos de final.



"Estoy muy feliz porque fue un momento difícil cuando Balogun recibió la tarjeta roja (...) Y la mirada de los jugadores me decía: 'Míster, estamos listos para salir y luchar'. Eso fue extraordinario", afirmó.



Tras el pitazo final, agradeció el respaldo de la afición y lanzó su mantra mundialista de ambición de cara a lo que viene: "Con unos aficionados así, todo es posible. Muchas gracias. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros?".

