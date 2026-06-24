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¿Por qué no expulsaron a Jude Bellingham y sí a Miguel Almirón?
Este es el espíritu de la nueva norma en la Copa del Mundo.
En el Mundial se destacó la polémica en redes luego de que se hiciera viral una imagen del inglés Jude Bellingham conversando, con su boca tapada con su mano, con el ghanés Jordan Ayew.
Inmediatamente saltó la pregunta: ¿Por qué no expulsaron a Bellingham y sí al paraguayo Miguel Almirón?
El medio BBC explicó que si bien hay una introducción de una nueva regla, el contexto es clave.
Se destaca que no está prohibido taparse la boca para conversar con un rival sino lo que es penalizado es cubrirse la boca durante un enfrentamiento con otro adversario.
Además, el medio inglés hace referencia aunas declaraciones suministradas por Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA.
"Los jugadores pueden seguir cubriéndose la boca con el brazo y la camiseta porque pueden estar charlando con sus amigos. Es normal charlar antes, durante o después del partido
"Así que, si la conversación es amistosa, pueden continuarla sin ningún problema. Cuando la conversación se torna conflictiva, taparse la boca significa que estás haciendo algo muy malo, potencialmente, y la sanción es la tarjeta roja", comentó Collina, en declaraciones que recoge el sitio web de la BBC.
En este Mundial, el paraguayo Almirón se convirtió en el primer futbolista en ser expulsado por esta norma.
Almirón vio la roja en el triunfo 1-0 ante Turquía, luego de tener una discusión con el turco Mert Müldür.
Tras ser avisado por el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton lo expulsó.
Paraguayo Almirón, primer expulsado por taparse la boca en el Mundial
El paraguayo Miguel Almirón se convirtió este viernes en el primer jugador en ser expulsado en el Mundial de Norteamérica 2026 por incumplir la nueva normativa que impide taparse la boca al hablarle a un rival.
El volante que milita en el Atlanta United de la MLS, con pasado en el fútbol inglés (Newcastle United) y argentino (Lanús), habló a un rival tapándose la boca a los 45+2' minutos del partido entre Paraguay y Turquía por la segunda fecha del Grupo D, jugado en Santa Clara, California.
Tras ser avisado por el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton le mostró la tarjeta roja al aplicarle la nueva regla que prohíbe taparse la boca a los jugadores para hablar.
Para evitar incidentes como los supuestos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni al brasileño Vinicius en un partido de la Liga de Campeones este misma temporada, la FIFA anunció a finales de abril que a partir de este Mundial se expulsaría a los jugadores que hicieran un gesto que se había vuelto muy común en los terrenos de juego.
"Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca", justificó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una entrevista con Sky Sports.
Esta medida es la respuesta a la polémica surgida en el partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, cuando Vini denunció que el argentino Gianluca Prestianni le llamó "mono".
Pese a que las imágenes de televisión no confirmaron lo supuestamente dicho por el delantero del Benfica y que éste negó el insulto racista, Prestianni fue sancionado con seis partidos de suspensión (tres de ellos en suspenso) por la UEFA.