¿Por qué no expulsaron a Jude Bellingham y sí a Miguel Almirón?

En el Mundial se destacó la polémica en redes luego de que se hiciera viral una imagen del inglés Jude Bellingham conversando, con su boca tapada con su mano, con el ghanés Jordan Ayew.

Inmediatamente saltó la pregunta: ¿Por qué no expulsaron a Bellingham y sí al paraguayo Miguel Almirón?

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El medio BBC explicó que si bien hay una introducción de una nueva regla, el contexto es clave.

Se destaca que no está prohibido taparse la boca para conversar con un rival sino lo que es penalizado es cubrirse la boca durante un enfrentamiento con otro adversario.



Además, el medio inglés hace referencia aunas declaraciones suministradas por Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA.

"Los jugadores pueden seguir cubriéndose la boca con el brazo y la camiseta porque pueden estar charlando con sus amigos. Es normal charlar antes, durante o después del partido "Así que, si la conversación es amistosa, pueden continuarla sin ningún problema. Cuando la conversación se torna conflictiva, taparse la boca significa que estás haciendo algo muy malo, potencialmente, y la sanción es la tarjeta roja", comentó Collina, en declaraciones que recoge el sitio web de la BBC.

En este Mundial, el paraguayo Almirón se convirtió en el primer futbolista en ser expulsado por esta norma.

Almirón vio la roja en el triunfo 1-0 ante Turquía, luego de tener una discusión con el turco Mert Müldür.

Tras ser avisado por el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton lo expulsó.

