EN VIVO
Clock

de HS

Mundial 2026

¿Por qué muchos futbolistas juegan con zapatos rosados en el Mundial?

Una tendencia puede ser la moda, pero también hay mucho marketing detrás.

Brasil ante Marruecos/AFP
Brasil ante Marruecos/AFP
Por Daniel Jiménez 15 de junio de 2026, 13:11 PM

Con el inicio del Mundial también salen a relucir nuevas modas y tendencias de marketing, una de ellas son los tacos color rosados que usan gran cantidad de jugadores, casi todos.

La tendencia no solo es usar el color de moda, las marcas de calzado deportivo que predominan en el Mundial también lo hacen por un tema de marketing, pues el rosa contrasta con el verde del césped.

También, Odinga Nimako, miembro del equipo global de desarrollo de botas de fútbol de Nike, conversó con The Athletic al respecto.

"Lo que escuchamos constantemente de los jugadores y de los aficionados es que los colores vibrantes les transmiten confianza, especialmente en los grandes escenarios. El rosa es uno de esos colores que potencian esa sensación", comentó Nimako a The Athletic.

Es decir, también hay un estudio técnico de colores de moda en el momento y por eso el rosa, fucsia y magenta predominan en la vestimenta de los mundialistas.

mundial2026

Tags
Más notas