¿Por qué la Selección de Inglaterra canta 'Wonderwall' tras sus triunfos en el Mundial?

La Selección de Inglaterra y los aficionados ingleses han tomado la canción "Wonderwall", de Oasis, en 1995, como un himno oficial para celebrar sus triunfos en la Copa del Mundo.

Una vez finalizan los partidos del Mundial, todos los integrantes del equipo se colocan al frente de sus hinchas para cantar todos juntos.

Previo al inicio de la cita mundialista, la FIFA solicitó a cada federación una lista de reproducción oficial para ambientar los estadios.

Fue en ese momento en el que Inglaterra incluyó el clásico de Oasis junto a "Hey Jude" de The Beatles y "Sweet Caroline" de Neil Diamond.



Tras el triunfo 4-2 de Inglaterra sobre Croacia en Dalla sonó "Wonderwall" y fue cantada por miles de personas en coro.

"Ese fue uno de mis momentos favoritos con la camiseta de Inglaterra, y especialmente en un torneo importante", dijo Kane en el podcast

Lions' Den tras el juego frente a los croatas﻿.

"Esa conexión emocional con los aficionados... Sabemos lo mucho que significa para ellos. Tenemos esa conexión ahora mismo, pero ese momento, cantando Wonderwall en el estadio... Todo el mundo se sabía la letra y fue un momento realmente especial", comentó Kane.

Ahora, Inglaterra enfrentará a México en los octavos de final del Mundial este domingo a las 6 p. m. en el Estadio Azteca.



