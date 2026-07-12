¿Pegó el balón en el cable de una cámara previo al gol de Inglaterra? Esto dice FIFA

Cuando comenzaba a encenderse la polémica en el juego entre Inglaterra y Noruega, la FIFA publicó un comunicado inmediato.

Supuestamente, el balón tocó un cable de una cámara en el estadio en el primer gol de Inglaterra, de Jude Bellingham, pero la FIFA emitió su posición en compañía de un video en el que se aprecian los sensores de la pelota.

"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el "latido del balón" cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón", informó la FIFA mediante sus redes sociales.

Desde el máximo ente del fútbol mundial sostienen que no se registró ningún golpe a la pelota y por ende el tanto inglés fue válido, sin ningún problema

Al final, el compromiso finalizó 2-1 a favor de los ingleses, que ahora están en las semifinales.

Inglaterra espera al vencedor del juego entre Argentina y Suiza.