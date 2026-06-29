Paraguay sorprende y clasifica a octavos tras la primera definición por penales del Mundial

Sorprendente. Paraguay eliminó a Alemania. Alemania quedó fuera del Mundial 2026 en segunda ronda. Sin importar cómo se lea, el resultado es sorprendente.

Los paraguayos lograron la gesta desde los once metros, en la primera definición de infarto del certamen.

Los 90 minutos de tiempo reglamentario terminaron 1-1.

El trámite del juego se mantuvo constante. Los teutones al ataque, buscando espacios por las bandas y encontrando carriles por el centro; los guaraníes, encerrados atrás, apostando por su solidez para no perder.

Los paraguayos encontraron el primer gol del partido cuando Julio Enciso pudo derrotar a Manuel Neuer.

Con el marcador en contra, los dirigidos por Julian Nagelsmann redoblaron esfuerzos, hasta que Kai Havertz encontró la paridad.

En el tiempo extra no cambió lo que se veía en el Boston Stadium: una oncena volcada al ataque y la otra encerrada.

Así llegó la hora de los penales y la sorpresa la dio Paraguay, que terminó dejándose el boleto en muerte súbita.



