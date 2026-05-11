"Para mí es un honor": Lo que dijo Paulo Wanchope sobre qué hará en el Mundial 2026

Paulo Wanchope estuvo en las pasadas citas mundialistas como FIFA Legend y ahora en Norteamérica 2026 tendrá una tarea muy importante: será parte del Grupo de Estudio Técnico (TSG, por sus siglas en inglés) para el Mundial.

Wanchope estará en esta función junto a Otto Addo, Tobin Heath, Jürgen Klinsmann, Jayne Ludlow, Michael O’Neill, Gilberto Silva, Jon Dahl Tomasson, Aron Winter y Pablo Zabaleta. Todos supervisados por Arsène Wenger y Pascal Zuberbühler

Teletica.com conversó con Wanchope sobre lo que significa esta nueva asignación en el evento futbolístico más importante del mundo.

—En mundiales anteriores lo hemos visto como FIFA Legend, pero ahora se van abriendo más puertas: ¿Qué hará en Norteamérica 2026?

Fui elegido para formar parte del Grupo de Estudio técnico de FIFA, es un grupo de entrenadores, exjugadores que lo lidera Arsene Wenger y con la idea de analizar el Mundial, de ver las tendencias, las nuevas tendencias en el fútbol mundial y a partir de ahí elaborar informes en donde podemos trasladar toda esa información al mundo del fútbol, a todos los entrenadores del mundo y de esa forma, sobre todo los entrenadores que van a estar a cargo de los jóvenes, pues puedan visualizar lo que se viene y cómo preparar a nuestros jóvenes para el fútbol del futuro.

—Van a estar grandes técnicos, de hecho lo vimos hace unos días junto a Carlo Ancelotti por ejemplo, ¿Qué expectativa tiene al tener roce con tantas personalidades?

Sí, bueno... eso es lo bonito, primero porque pues soy muy apasionado de esto y siempre he sido muy curioso y siempre tratando de ir más allá y prepararme o estar vigente, estar actualizándose y todo esto le da a uno la oportunidad de estar alrededor de gente de mucha capacidad.

Recientemente en el Congreso pues el poder compartir con figuras como Carlo Ancelotti y bueno el mismo Wenger, estar hablando de lo que está pasando en el fútbol mundial, hacia dónde vamos y discutir temas importantes, así que yo creo que la gran expectativa es esta, es analizar las tendencias del fútbol mundial y poder colaborar con todo el ambiente del fútbol.



—Siempre después de los mundiales se analizan las tendencias de las principales selecciones del mundo... ¿Desde cuándo se realiza este estudio casi en tiempo real?

La novedad de esto que ya se viene haciendo desde Qatar el 2022 es que finalizando el partido ya van a estar los informes hechos, entonces inmediatamente van a tener el informe de los partidos y sí, es importante poder trasladar esa información actual en el momento, a todos los entrenadores para que puedan entender, comprender hacia dónde va el fútbol.

En los últimos años se ha dado el fenómeno de muchos jugadores ya jóvenes que están debutando de 16, 17 años a nivel del mundo, ya los 18 y 19 están ya consolidados en el gran fútbol, eso es un detalle importante a analizar y que queremos ver también el rendimiento de esos muchachos jóvenes.

También la parte física, la parte atlética es un elemento importante y por el hecho de que la parte atlética ha aumentado, ha mejorado, pues el nivel técnico también sube, se eleva. La toma de decisiones, así que eso nos da una idea de qué y cómo debemos de preparar a nuestros jóvenes hoy en día.

—¿Cómo será el itinerario?



Vamos a poder viajar los primeros días de junio para ya establecerme en Miami que es donde vamos a estar, pues la base va a estar ahí, de ahí nos vamos a estar movilizando en diferentes estados para analizar los partidos y algunos partidos se van a analizar también propiamente desde Miami, desde el hotel, con varias cámaras que vamos a tener o pantallas que vamos a tener a disposición para analizar los partidos.

—¿Qué siente de estar a las puertas de esta linda experiencia profesional?

Simplemente, para mí pues es un honor el hecho de poder formar parte de este grupo. Yo soy muy apasionado de esto, siempre estoy de curioso viendo qué es lo último y tratando siempre de poder conversar con personas que tienen muchos años en esto como Arsene Wenger, con quien he podido convivir en algunas actividades de FIFA y siempre preguntando, intercambiando ideas y visualizando lo que viene en el fútbol. Entonces yo creo que contento, contento de tener esta oportunidad y seguir nutriéndome y colaborando desde pues desde este rol al fútbol mundial.

