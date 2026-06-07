Pantallas, promociones y presión social: la trampa del Mundial para su bolsillo

La Oficina del Consumidor Financiero advirtió que la fiebre mundialista podría llevar a los aficionados a caer en compras impulsivas y gastos excesivos.

A pocos días de que inicie el torneo más grande del fútbol, muchos comercios aprovechan la temporada para lanzar ofertas y productos relacionados con el Mundial.

Sin embargo, la emoción de los partidos, las reuniones con amigos, las promociones y la tentación de estrenar pantallas o adquirir artículos alusivos al evento pueden disparar los gastos más allá de lo previsto.

Según la entidad, la combinación entre euforia, ofertas comerciales y presión social suele provocar compras impulsivas que, en muchos casos, terminan financiándose con tarjetas de crédito o deudas que se extienden mucho más allá del torneo.

La preocupación no es menor: datos de la Oficina del Consumidor Financiero revelan que cerca de dos de cada diez personas mantienen deudas con tiendas de electrodomésticos y comercios similares.

Los expertos recomiendan controlar las salidas para ver partidos, definir un presupuesto específico para el Mundial, evitar el uso excesivo de la tarjeta y, antes de aprovechar una oferta, preguntarse si realmente se necesita el producto.