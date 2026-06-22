Panamá vuelve a escena ante Croacia: ¿Jugarán Fidel Escobar y Tomás Rodríguez?

Panamá tendrá este martes a las 5 p. m. ante Croacia su última oportunidad de seguir con vida en el Mundial, en un duelo donde la estrella croata Luka Modric cumplirá 200 partidos como internacional y el perdedor podría hacer las maletas de manera prematura.



Los panameños perdieron 1-0 ante Ghana y el técnico Thomas Christiansen no tomó en cuenta ni a Fidel Escobar ni a Tomás Rodríguez, ambos jugadores del Saprissa.

A los canaleros solo les vale la victoria, en el estadio de Toronto, si quieren seguir soñando con pasar a la siguiente fase.



Por el contrario, una derrota los podría enviar a casa si coincide con un triunfo de Inglaterra sobre Ghana, que juegan horas antes en Boston.



"Estamos convencidos de que podemos ganar, ambicioso soy y realista también (...) en este Mundial se han visto resultados interesantes que la gente no esperaba", dijo Christiansen.



En el Grupo L, Inglaterra y Ghana tienen 3 puntos, por cero de Panamá y Croacia. En la última jornada, panameños e ingleses se verán las caras el sábado en Nueva Jersey, mientras que croatas y ghaneses harán lo propio en Filadelfia.



"Croacia es una selección que en los mundiales anteriores ha hecho las cosas muy bien, somos conscientes de eso, pero nosotros estamos preparados para todo tipo de retos y el martes vamos a tener uno bastante difícil", declaró el volante panameño Alberto Quintero.



Panamá, sin su estrella



Panamá, el único representante de Centroamérica en el Mundial, participa por segunda vez en una Copa del Mundo tras Rusia 2018, donde quedó en último lugar sin puntos tras perder sus tres compromisos.



Ahora, quiere superar la fase de grupos, algo histórico para un país donde el fútbol compite con el béisbol y el boxeo como deportes más populares, y donde la liga local es semiprofesional.



Se espera que el partido sea un duelo por el control del esférico en el medio campo. El problema para Panamá estriba en que el principal encargado en la distribución del juego, el centrocampista Adalberto Carrasquilla, será baja.



El jugador recayó de una lesión muscular que arrastra desde finales de mayo y que ya le impidió debutar contra Ghana.



El futbolista de los Pumas de México, un enamorado del juego creativo de Modric, es una pieza clave en el equipo de Christiansen, heredero del fútbol de toque desde su época en los años 90 en el FC Barcelona, donde coincidió con la leyenda holandesa Johan Cruyff y con Pep Guardiola.



"Es una pena no tener a "Coco" (Carrasquilla) con nosotros", pero "hemos demostrado que el grupo que está aquí está listo para competir", sostuvo Christiansen.

