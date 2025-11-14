Panamá triunfó en Guatemala y mantiene viva su aspiración mundialista

La Selección de Panamá derrotó 3-1 a Guatemala, en un partido donde los canaleros supieron sufrir ante una selección guatemalteca que llegó a igualar una desventaja de dos goles.



La cita estuvo marcada por los incidentes provocados en la víspera por un grupo de aficionados locales, que recibieron a la selección canalera en el aeropuerto con insultos, petardos y una pancarta con el lema "panameños HDP".



Los hechos provocaron que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, exigiera a través de una llamada telefónica a su par guatemalteco, Bernardo Arévalo, que garantizara la seguridad del equipo y la afición panameña desplazada a territorio chapín.



En lo meramente deportivo, Panamá inició con algunas dudas pero superó la presión de su rival con un fútbol directo en busca de sus delanteros.



Con sendos latigazos de pierna derecha, Waterman marcó por partida doble para los panameños en el último tramo de la primera parte.



En la segunda mitad, Guatemala le metió intensidad y Ordoñez acortó distancias con un remate a boca de gol tras una mala salida del arquero Orlando Mosquera.



Tres minutos después, los guatemaltecos metieron el miedo a los panameños con el empate a 2, cuando el VAR dio por bueno el gol de Muñoz, que el árbitro había anulado por fuera de juego.



La ilusión duró poco para los guatemaltecos, el tiempo que tardó Fajardo en anotar con su pierna derecha en un contragolpe para salvar los papeles y asegurar la victoria.



El siguiente partido de Panamá será este martes a las 7 p. m. ante El Salvador, mientras, a esa misma hora, Surinam visita Guatemala.