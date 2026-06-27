Panamá se despide del Mundial sin puntos y sin goles

Inglaterra hundió aún más a Panamá y este sábado lo derrotó por marcador de 2-0, lo que significa que los canaleros se despiden del Mundial sin puntos y sin haber anotado un solo gol.

Para el último partido de la fase de grupos, Thomas Christiansen hizo varios cambios. Incluso puso como titulares a los jugadores del Saprissa, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, pero nada surtió efecto.

Los europeos, casi sin despeinarse, se dejaron las tres unidades con goles de Jude Bellingham y Harry Kane, dejando muy en claro el océano de diferencia que hay entre ambos combinados.

Los panameños se vieron sólidos en defensa hasta que Jude marcó al minuto 62 y, cinco minutos después, Kane quebró la resistencia.

Mientras los ingleses ya pensaban en los dieciseisavos de final, Panamá debe replantearse muchas cosas tras un torneo para el olvido.

En el otro partido de la jornada, Croacia y Ghana disputaron un cerrado encuentro para decidir el segundo y tercer lugar.

Al final, la segunda casilla fue para los europeos, que con goles de Petar Sučić y Nikola Vlašić se impusieron 2-1. El descuento africano fue obra de Derrick Luckassen.



