Internacional
Panamá endereza su rumbo en eliminatoria al Mundial
Los panameños triunfaron en El Salvador.
La Selección de Panamá enderezó su rumbo en la eliminatoria del Mundial del 2026.
Los panameños triunfaron 0-1 ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán.
Luego de dos primeros partidos en los que no brillaron, los canaleros tuvieron que ir a buscar su primer triunfo en esta fase final de eliminatoria en suelo salvadoreño.
El VAR fue protagonista en el primer tiempo, pues le quitó un penal a los panameños y también le anuló un gol de los locales.
Con este resultado, Panamá es segunda del grupo A cinco puntos, los mismos que se Surinam, que marcha líder. El Salvador posee tres puntos y Guatemala dos.