Panamá endereza su rumbo en eliminatoria al Mundial

La Selección de Panamá enderezó su rumbo en la eliminatoria del Mundial del 2026.

Los panameños triunfaron 0-1 ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán.

Luego de dos primeros partidos en los que no brillaron, los canaleros tuvieron que ir a buscar su primer triunfo en esta fase final de eliminatoria en suelo salvadoreño.

El VAR fue protagonista en el primer tiempo, pues le quitó un penal a los panameños y también le anuló un gol de los locales.

Con este resultado, Panamá es segunda del grupo A cinco puntos, los mismos que se Surinam, que marcha líder. El Salvador posee tres puntos y Guatemala dos.