Panamá busca evitar otro Mundial sin puntos ante la poderosa Inglaterra

Toronto, Canadá | Dos partidos y dos derrotas. A Panamá, que ya se marchó sin puntos en su primera participación en una Copa del Mundo, en Rusia 2018, le queda una última oportunidad para evitar repetir una actuación decepcionante. Sin embargo, el desafío será ante la poderosa Inglaterra el próximo sábado.

En ese encuentro, que se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, escenario de la final del Mundial 2026 el 19 de julio, los canaleros ya no tienen opciones de avanzar tras quedar eliminados. No obstante, buscarán despedirse con una mejor imagen.

Pese a ofrecer buenas actuaciones, Panamá cayó por la mínima ante Ghana, con un gol en los minutos finales, y posteriormente frente a Croacia, en el partido que marcó los 200 encuentros internacionales de Luka Modric.

Ante ambos rivales, los panameños mostraron buen fútbol y generaron oportunidades para imponerse.

"Al final no es suficiente. El objetivo era ganar e intentar hacer goles. No lo hemos conseguido, pero debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho", afirmó el defensor panameño Andrés Andrade.

"Muchas personas pensaban que íbamos a perder 5 o 6-0. Creo que hay muchas cosas positivas que podemos rescatar", agregó el futbolista del LASK de Austria.

Mejores sensaciones que en 2018

Panamá, un país donde el béisbol y el boxeo han sido históricamente los deportes más populares, tardó casi 90 años en clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo.

Sin embargo, entre 2018 y 2026 la evolución ha sido notable. Según diversos analistas, es la selección que más ha crecido en la Concacaf, tras ser subcampeona de la Copa Oro 2023 y de la Liga de Naciones 2024-2025. Además, fue la única selección centroamericana que logró clasificarse para este Mundial.

Uno de los principales responsables de ese crecimiento es el seleccionador hispano-danés Thomas Christiansen, un técnico identificado con el fútbol de posesión desde su etapa como jugador en el FC Barcelona de los años 90, donde coincidió con Johan Cruyff y Pep Guardiola.

No obstante, el entrenador ha afrontado este Mundial sin su principal referente creativo, Adalberto Carrasquilla, debido a una lesión.

El recorrido en Norteamérica recuerda en números al de Rusia 2018, aunque no en las sensaciones.

Hace ocho años, Panamá fue goleada en sus dos primeros encuentros, ante Bélgica (3-0) e Inglaterra (6-1), partido en el que Felipe Baloy marcó el primer gol panameño en la historia de los Mundiales.

La participación concluyó con una derrota por 2-1 frente a Túnez, el rival más accesible del grupo.

Falta de pegada

Al igual que entonces, el equipo sigue arrastrando un problema recurrente: la falta de gol.

Panamá es, junto con Ecuador, Haití y Turquía, una de las selecciones que aún no ha marcado en el Mundial 2026, aunque no figura entre los equipos que menos rematan al arco.

De hecho, 14 selecciones acumulan menos disparos a portería que Panamá (19), entre ellas algunas que todavía pelean por avanzar de ronda, como Croacia, Austria, Paraguay y Ghana.

A pesar de enfrentarse a uno de los principales candidatos al título, los panameños mantienen la esperanza.

"Trataremos de cerrar bien", declaró Andrade tras el partido ante Croacia.

"La meta es poder sumar y hacer historia. Hay que tomarse el partido con seriedad, aunque será complicado porque es Inglaterra", afirmó el delantero José Fajardo.

"Sigan creyendo en nosotros. Queda un partido y podemos cerrar de la mejor manera para darle una alegría a la afición", señaló el volante Cristian Martínez al canal RPC.