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Mundial 2026

Países Bajos y Japón igualan en un partido de mucha jerarquía

Los ‘samurai blues’ nunca aflojaron en todo el partido y consiguen el empate en el cierre.

Países Bajos ante Japón/AFP
Países Bajos ante Japón/AFP
Por José Fernando Araya 14 de junio de 2026, 15:59 PM

En un verdadero duelo de poder a poder, Países Bajos y Japón igualaron 2-2 en uno de los mejores partidos en lo que va del Mundial 2026. 

Japón sorprendió con un equipo combativo y plantó cara a los neerlandeses, que cuentan con una gran plantilla. 

Tras una primera mitad muy pareja, los neerlandeses sacaron su jerarquía y golpearon primero por intermedio de Virgil Van Dijk al 51' con un enorme cabezazo.

Los japoneses rápido contestaron e igualaron por intermedio de Keito Nakamura, quien aprovechó un ligero desvío para el 1-1 al 57’. 

Países Bajos volvió a tomar la delantera por intermedio de Crysencio Summerville al 64’ con remate cruzado desde la derecha imposible para el portero Suzuki. 

Pero los japoneses no aflojaron y consiguieron un justo premio con el empate obra de Daichi Kamada al 89’ de cabeza pese a las torres neerlandesas. 

Ambos se marchan con un punto en la primera fecha del Grupo F.

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