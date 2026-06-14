Países Bajos y Japón igualan en un partido de mucha jerarquía

En un verdadero duelo de poder a poder, Países Bajos y Japón igualaron 2-2 en uno de los mejores partidos en lo que va del Mundial 2026.

Japón sorprendió con un equipo combativo y plantó cara a los neerlandeses, que cuentan con una gran plantilla.

Tras una primera mitad muy pareja, los neerlandeses sacaron su jerarquía y golpearon primero por intermedio de Virgil Van Dijk al 51' con un enorme cabezazo.

Los japoneses rápido contestaron e igualaron por intermedio de Keito Nakamura, quien aprovechó un ligero desvío para el 1-1 al 57’.

Países Bajos volvió a tomar la delantera por intermedio de Crysencio Summerville al 64’ con remate cruzado desde la derecha imposible para el portero Suzuki.

Pero los japoneses no aflojaron y consiguieron un justo premio con el empate obra de Daichi Kamada al 89’ de cabeza pese a las torres neerlandesas.

Ambos se marchan con un punto en la primera fecha del Grupo F.



