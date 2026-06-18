Padre de Messi atraviesa una situación de salud y familia pide privacidad

Buenos Aires, Argentina | El padre de Lionel Messi, Jorge Messi, atraviesa "una situación de salud" y se encuentra bajo seguimiento médico con una evolución favorable, informó este jueves la familia del astro argentino, tras la circulación de rumores sobre su estado.

Las versiones sobre la salud de Jorge Messi, de 68 años, se intensificaron luego de que el capitán albiceleste rompiera en llanto tras marcar el primero de sus tres goles en el triunfo 3-0 de Argentina ante Argelia, el martes, en el debut del campeón defensor en el Mundial 2026.

"En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señaló el comunicado, sin ofrecer detalles sobre la enfermedad que padece Jorge Messi.

Tras marcar su primer gol ante los argelinos, Messi se emocionó hasta las lágrimas y posteriormente explicó que su llanto se debía a haber atravesado momentos "difíciles" en los últimos días, sin brindar más detalles.

"Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados", dijo entonces el astro argentino a periodistas.

Jorge Messi es representante y una de las principales figuras de apoyo de su hijo. Lo ha acompañado durante su carrera en el Barcelona, el Paris Saint-Germain y actualmente en el Inter Miami, así como en los principales títulos obtenidos con la Selección Argentina.

En el comunicado, "la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

"Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", añadió el texto.



