Nuevo caso de rechazo de visado deja al marfileño Elye Wahi fuera del partido contra Alemania

Abiyán, Costa de Marfil | Un nuevo caso de rechazo de visado para un ciudadano africano altera el Mundial 2026. Tras los casos de aficionados, un árbitro somalí y el centrocampista ghanés Thomas Partey, el marfileño Elye Wahi no podrá viajar a Canadá para enfrentar el sábado a Alemania.

La Federación Marfileña de Fútbol (FIF) no precisó las razones por las que Canadá rechazó la entrada al atacante de 23 años.

Sin embargo, el jugador es sospechoso de haber estado implicado en un presunto amaño de apuestas en Francia, en un caso relacionado con una tarjeta amarilla recibida durante un partido del campeonato francés con su club, el Niza.

Wahi es el segundo futbolista del Mundial 2026 al que se le deniega la entrada a Canadá, después de Thomas Partey, quien está pendiente de juicio en el Reino Unido por casos de violación y agresión sexual. El gobierno de Ghana intentó, sin éxito, revertir la decisión ante la justicia canadiense.

Ghana se vio privada del jugador del Villarreal durante su victoria del miércoles ante Panamá (1-0) en Toronto.

Por su parte, Estados Unidos rechazó el visado a delegaciones de aficionados, entre ellas las de Senegal y Costa de Marfil, y denegó la entrada al árbitro somalí Omar Artan, pese a contar con un visado en regla, por supuestamente estar “ligado a personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas”.

En el caso de Wahi, según la FIF, “no se han obtenido todavía las autorizaciones administrativas necesarias para su entrada en el territorio canadiense”.

Por lo tanto, “no podrá efectuar el desplazamiento de la delegación a Canadá”, añadió la institución en un comunicado, sin indicar las razones del rechazo del visado.

Investigación abierta en Francia

El miércoles, la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) anunció que presentó una denuncia contra un jugador “por hechos susceptibles de señalar corrupción deportiva y estafa en banda organizada”, después de haber sido alertada sobre apuestas sospechosas relacionadas con “una amonestación que implicaba al jugador Elye Wahi”.

La fiscalía de Marsella indicó a la AFP que “un futbolista profesional de 23 años que disputaba la Ligue 1 fue interrogado el 29 de mayo de 2026”.

El interrogatorio se realizó “en el contexto de una investigación abierta en virtud de la jurisdicción interregional especializada en casos de estafa en banda organizada, corrupción deportiva en banda organizada, encubrimiento y blanqueamiento”.

“Tras su interrogatorio, fue puesto en libertad. La investigación continúa”, indicó la fiscalía, confirmando una información publicada por The Athletic.

Durante el partido en cuestión, entre Niza y Metz, disputado el pasado 17 de mayo, Wahi recibió una tarjeta amarilla en el minuto 36 tras una entrada sobre el defensor rival Salidou Sané. Ya había estado cerca de ser amonestado en el minuto 32 después de una entrada por detrás sobre Bouna Sarr.

“Apoyo” y “confianza”

La Federación Marfileña de Fútbol no estableció vínculos entre el rechazo del visado y este caso.

“En este momento, la FIF no ha sido oficialmente informada de ningún proceso judicial o administrativo sobre él”, afirmó la institución, que reafirmó “su apoyo” y “su confianza en un jugador que representa un elemento importante de la selección nacional de Costa de Marfil”.

Elye Wahi se perderá así el duelo contra Alemania del sábado, después de haber sido titular en la victoria de Costa de Marfil sobre Ecuador (1-0) en la primera jornada del Grupo E, disputada en Filadelfia.

El atacante fue convocado por primera vez en marzo, tras adoptar la nacionalidad deportiva marfileña luego de haber formado parte de las categorías inferiores de Francia.

Los Elefantes disputarán su último partido de la fase de grupos el 25 de junio, en Estados Unidos, frente a Curazao.



