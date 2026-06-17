Noruega y un certero Haaland debutan con triunfo

Irak sufrió a un certero Erling Haaland, quien guio a Noruega en la victoria por 4-1 la tarde de este martes.

Los europeos se estrenaron en la Copa del Mundo 2026 con una victoria, controlando a un rival claramente un escalón por debajo de los noruegos.

Con dos tantos, Haaland puso en alerta a sus rivales. El atacante llegó a Norteamérica con la pólvora lista.

En la primera diana, el delantero encontró un espacio en el área rival para inaugurar la cuenta.

Tras su tanto al minuto 29, el gigante aprovechó un error en la defensa al 43’.

Irak no fue un rival complicado. Su mejor combinación de la jornada terminó en el arco rival, tras un cabezazo certero de Aymen Hussein.

Tras el descanso, Noruega supo manejar los hilos de las acciones y el gol de Leo Østigård al 76’ amplió el resultado y el de Kristian Thorstvedt redondeó la goleada.

En la siguiente jornada del Grupo I, los iraquíes se medirán con Francia, mientras que Noruega se verá cara a cara con Senegal.



