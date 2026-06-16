Neymar, una marca registrada

A la espera de debutar en su cuarto Mundial con Brasil, Neymar es una potente marca con ingentes ingresos en publicidad, pese a que las lesiones apagan su brillo y su imagen divide opiniones.

Cuando fue convocado por el seleccionador Carlo Ancelotti para el torneo en mayo, el jugador del Santos, de 34 años, lo celebró en sus redes sociales con anuncios.

"La llamada que todos estábamos esperando", lanzó la firma alemana de equipación deportiva Puma, con la que Neymar tiene el mayor de sus contratos publicitarios, que incluyen también a Red Bull y la empresa argentina de comercio electrónico Mercado Libre.

El exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain es el tercer futbolista del mundo con mayores ingresos en publicidad y patrocinio, unos 30 millones de dólares anuales, según Forbes.

Solo le sobrepasan el argentino Lionel Messi (70 millones) y el portugués Cristiano Ronaldo (50 millones) y aún supera a su compañero en la selección brasileña Vinícius Júnior (25 millones).

Las lesiones han limitado a Neymar durante los últimos años en el campo, pero su influencia fuera de las rayas de cal es enorme.

"Es un cañón de medios", dice a la AFP Renê Salviano, CEO de la agencia de mercadeo deportivo Heatmap. "Divide opiniones", pero "es una figura muy fuerte", agrega.

Lesiones y críticas.

Mientras parte de la torcida corea su nombre para pedir que juegue con Brasil, hay quienes critican su primera convocatoria desde 2023, al cuestionar su estado físico.

Con el Santos, solo jugó ocho de los 18 partidos en lo que va del Brasileirão, aunque sumó cuatro goles y dos asistencias.

Ya se perdió el estreno de la Canarinha en el Mundial el sábado contra Marruecos (1-1) debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha.

El astro entrenó este martes en cancha, reportó la Confederación Brasileña de Fútbol, sin dar plazos para su estreno. Trabajó al margen del resto del grupo.

Brasil enfrenta el viernes a Haití y cerrará la primera fase el miércoles de la próxima semana contra Escocia.

Al convocarlo, Ancelotti "cedió" ante "un circo" para "armar un numerito de mercadeo", dijo en su columna en el portal UOL el periodista Mauro Cezar Pereira.

El italiano aseguró haber tomado la decisión "sin ningún tipo de presión externa".

Con o sin Neymar, la Seleção de Brasil es por sí misma una enorme marca, con un amplio abanico de patrocinadores.

Solo por su contrato con Nike, la Confederación Brasileña de Fútbol recibe entre 100 y 120 millones de dólares anuales, según la prensa local.

Tendencia.

"Lo convocamos no solo por su calidad técnica, sino también por la experiencia y el ejemplo que puede dar a los jóvenes del grupo", dijo Ancelotti la semana pasada en Estados Unidos, al defender de nuevo su decisión.

Muchos de los jugadores que coinciden con Neymar en el Brasil mundialista crecieron admirándolo.

"Él es mi ídolo. Todos los movimientos que aprendí fueron viéndolo a él", declaró Vinícius Júnior.

"El 90% de esos muchachos son fans de Neymar", apunta Reginaldo Diniz, CEO de la agencia de comunicaciones End to End.

Diniz resalta la influencia de Neymar más allá del fútbol, en cuanto a "live style".

"Nada de lo que hace pasa desapercibido", dice a la AFP.

Desde los tiempos en los que usaba un corte mohicano a su look actual, más urbano, "cada paso que da dicta tendencia", agrega el experto.

Su estilo de juego, vistoso, brillante en el uno contra uno, ha sido un impulsor de marca, según los especialistas.

"Es el fútbol que la gente quiere ver", dice Salviano.

No deja de ser, sin embargo, una figura que polariza.

En una calle de Río de Janeiro, pintada con motivos mundialistas, Celso Mendes peleó con varios vecinos para incluir a Neymar: "Yo era el único que quería", dijo a la AFP.

"Flávio es Neymar".

La figura de Neymar llega hasta la política y salió a jugar de cara a las elecciones de octubre en Brasil.

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección contra el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exgobernante ultraderechista Jair Bolsonaro.

"Flávio es Neymar. Neymar es Flávio", publicó en redes sociales el partido de Bolsonaro.

Neymar apoyó públicamente a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022, que perdió contra Lula.

"Política, fútbol y música siempre han estado muy relacionados en Brasil", dice Diniz.



