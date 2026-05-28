Neymar en duda para el debut de Brasil en el Mundial 2026 por lesión muscular

Rio de Janeiro, Brasil | La presencia de Neymar en el debut de Brasil en el Mundial 2026 frente a Marruecos está en riesgo, después de que este jueves se anunciara que exámenes médicos detectaron que el atacante sufre una lesión muscular en la pantorrilla derecha, que lo tendrá en rehabilitación entre dos y tres semanas.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, informó sobre el diagnóstico y los plazos previstos para la recuperación, aunque subrayó que el delantero está en “tratamiento intensivo” y que se “evaluará día a día su evolución”.

Neymar, de 34 años, se perderá los amistosos que el Scratch de Carlo Ancelotti jugará contra Panamá, el domingo en Rio de Janeiro, y Egipto, el 6 de junio en Cleveland. Además, es complicado que llegue al estreno mundialista del equipo el 13 de junio en Nueva Jersey.

“Sabemos de la grandeza de Neymar. Creo que el doctor dejó bien claro cuál es la evolución de él y tenemos que respetar eso. A ningún jugador le gusta estar lesionado y ojalá que Neymar y todos los jugadores estemos sanos (...), necesitamos de todos”, dijo en conferencia de prensa el mediocampista Casemiro, uno de los referentes de Ancelotti en su ciclo con la Canarinha.

El volante fue consultado en repetidas ocasiones sobre el 10 del Santos en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, a unos 95 kilómetros de Rio, donde la selección brasileña inició el miércoles su concentración rumbo a la Copa del Mundo.

“Conocemos la calidad de Neymar, pero cada vez que venimos acá tenemos que hablar de Neymar, Neymar y Neymar”, comentó Casemiro.

Poco antes de la comparecencia del jugador del Manchester United junto al portero Weverton, del Gremio, el doctor Lasmar precisó que una resonancia magnética “identificó una lesión muscular de grado dos”, una rotura parcial de fibras.

Neymar se reportó el miércoles a la concentración, pero estuvo ausente en el primer entrenamiento del equipo.

Había sido baja en los últimos partidos de su club, el Santos, cuyo entrenador, Cuca, dijo que había sufrido una “lesión leve”, un simple golpe.

Un calvario

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar fue la gran sorpresa de la convocatoria de 26 jugadores de Ancelotti para el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La decisión del técnico despertó celebraciones viralizadas en redes sociales, pero también cuestionamientos por la falta de continuidad del delantero en el Santos durante los últimos meses.

La exestrella del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain disputó su último partido con la camiseta verdeamarela en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión que marcó el inicio de un prolongado calvario físico.

Neymar se alista para disputar su cuarto Mundial, tras haber competido en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

El país de Pelé, campeón por última vez en Corea del Sur/Japón 2002, busca el ansiado hexacampeonato.

Más allá de las circunstancias actuales de Neymar, Casemiro resaltó la “experiencia” del jugador santista.

“Ya pasó por numerosas cosas en el fútbol y, sin duda, puede aportar su experiencia”, expresó. “Tener una mezcla de jóvenes y jugadores con experiencia es muy importante para ganar títulos”.

La de Casemiro no es cualquier voz.

El centrocampista de 34 años, quien ganó bajo las órdenes de Ancelotti dos de las cinco Ligas de Campeones de Europa que conquistó con el Real Madrid CF, reapareció en junio del año pasado con la Canarinha tras la llegada del técnico italiano al banquillo. Había estado ausente desde 2023.

Desde su regreso, ha sido pieza clave en el equipo, presente en nueve de los diez partidos dirigidos por Ancelotti, todos como titular.