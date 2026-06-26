Mundial 2026: Turquía sorprende a Estados Unidos y Paraguay empata con Australia

El grupo D de la Copa del Mundo cerró con la sorpresa de Turquía, que derrotó a Estados Unidos y el empate entre Paraguay y Australia.

Claramente el marcador más llamativo es el de los anfitriones y los turcos, ya que el peor combinado de los cuatro le quitó el invicto a los líderes.

Los norteamericanos llegaban luego de ganar sus dos partidos anteriores y el combinado europeo no había podido puntuar.

El marcador lo abrió Auston Trusty al minuto 3, pero la respuesta de Turquía no se hizo esperar. Arda Güler al 10 y Barış Alper Yılmaz al 31 adelantaron a los de Vincenzo Montella.

Fue al 49 cuando Sebastian Berhalter puso el empate, dejando una definición muy cerrada entre las selecciones.

Cuando se jugaba el minuto 90+7 Arda Güler mostró toda su calidad y en la esquina le tiró un caño a Christian Pulisic para tirar un centro. Los de las barras y las estrellas no pudieron despejar y Kaan Ayhan puso el 3-2 definitivo.

Estados Unidos cerró la fase de grupos líder con 6 unidades.

En el otro cruce de la jornada, Paraguay y Australia repartieron unidades con un 0-0.

La tabla terminó con los australianos y los paraguayos empatados en puntos, pero con los Socceroos adueñándose de la segunda casilla y los de Gustavo Alfaro de la tercera.



