Mundial 2026: tren de Nueva York al MetLife costará hasta 12 veces más

Nueva York, Estados Unidos | Los aficionados que asistan al Mundial 2026 deberán pagar hasta doce veces más por viajar en tren desde Nueva York al MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

El boleto de ida y vuelta costará 150 dólares, frente a los 12,90 actuales, para un trayecto de unos 58 kilómetros que dura cerca de 30 minutos, según informaron el comité organizador local y la empresa de transporte.

El estadio, ubicado en East Rutherford, albergará ocho partidos del torneo, incluida la final el 19 de julio.

El presidente de New Jersey Transit, Kris Kolluri, explicó que la tarifa especial busca compensar los 48 millones de dólares que costará habilitar trenes adicionales hacia el recinto.

Sin este ajuste, los usuarios habituales del sistema ferroviario "subvencionarían en un 92%" los desplazamientos de los aficionados, indicó.

"Son los aficionados quienes deberían asumir esa carga", afirmó Kolluri.

Para cada partido se pondrán a la venta 40.000 boletos de tren ida y vuelta a partir del 13 de mayo.

- Críticas por costos de transporte -

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, aseguró que la FIFA no aportó recursos para el transporte dentro del acuerdo heredado.

Además, señaló que se eliminó el estacionamiento en el estadio, lo que obliga a depender del transporte público.

"La FIFA no aportó ni un solo dólar para el transporte de los aficionados", escribió.

También se habilitarán 10.000 plazas en autobuses, con boletos de 80 dólares ida y vuelta.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidió que la FIFA asuma estos costos, en medio de críticas por el precio de las entradas.

- FIFA cuestiona aumento -

La FIFA reaccionó señalando que los acuerdos iniciales contemplaban transporte gratuito para los aficionados en días de partido.

En el Mundial de Catar 2022, los hinchas podían usar sin costo el metro de Doha con su entrada.

El organismo indicó que posteriormente se renegoció para ofrecer el servicio "a precio de costo", pero expresó sorpresa por las tarifas anunciadas.

También destacó el impacto económico positivo que tendrá el torneo en las ciudades anfitrionas.

- Reclamos desde Nueva York -

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el precio como excesivo.

"Cobrar más de 100 dólares por un trayecto corto me parece demasiado caro", señaló.

Según medios locales, el gobierno federal asignó unos 100 millones de dólares a las sedes para financiar infraestructura de transporte, incluidos 10,4 millones para el área Nueva York-Nueva Jersey.