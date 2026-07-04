Mundial 2026: Polémico video enciende la previa entre Brasil vs Noruega

Unos vikingos desembarcan en el Amazonas con la idea de conquistar el territorio, pero en eso, sus pobladores lo defenderán a muerte.

Esa trama que parece de película es la temática del polémico video que ya causa polémica en redes sociales y que calienta el partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026.

Y la producción no solo llama la atención por su gran calidad visual, obra de la inteligencia artificial, sino porque está lleno de estereotipos.

Los noruegos comandados por Haaland y Odegaard se enfrentan a los brasileños Vinicius Jr., Neymar y Raphinha, quienes son retratados como integrantes de pueblos originarios que defienden la selva.

Las principales críticas al video son que se da un uso de estereotipos sobre la representación de los pueblos indígenas.

Este es el segundo video que se ha viralizado sobre este enfrentamiento, pues también circuló uno que corresponde a la película ¿Y dónde están las rubias?, en el que se le colocó el rostro de Haaland al de Tiffany Wilson y el de Vinicius al de Latrell Spencer, ambos cantando la icónica canción A Thousand Miles.

El partido se llevará a cabo el próximo domingo a las 2 p. m. en Nueva Jersey.



