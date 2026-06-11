México vs. Sudáfrica: el partido inaugural de un Mundial con más expulsados

El juego entre México y Sudáfrica (2-0) se convirtió en el partido inaugural con más expulsiones en la historia del fútbol, así lo dio a conocer el popular estadígrafo Mr.Chip en sus redes sociales.

El árbitro brasileño Wilton Sampaio le mostró la cartulina roja a tres jugadores.

Se trata de los sudraficanos Sphephelo Sithole (50') y Themba Zwane (84'), así como el mexicao César Montes (90+1').

El listado lo encabeza un histórico partido recordado por su juego brusco entre Portugal y Holanda (hoy Países Bajos) en el 2006.