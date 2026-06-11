México vs. Sudáfrica: el partido inaugural de un Mundial con más expulsados
Estos son los juegos mundialistas con más tarjetas rojas.
El juego entre México y Sudáfrica (2-0) se convirtió en el partido inaugural con más expulsiones en la historia del fútbol, así lo dio a conocer el popular estadígrafo Mr.Chip en sus redes sociales.
El árbitro brasileño Wilton Sampaio le mostró la cartulina roja a tres jugadores.
Se trata de los sudraficanos Sphephelo Sithole (50') y Themba Zwane (84'), así como el mexicao César Montes (90+1').
El listado lo encabeza un histórico partido recordado por su juego brusco entre Portugal y Holanda (hoy Países Bajos) en el 2006.
#OJOALDATO - Por PRIMERA VEZ un partido inaugural de la Copa del Mundo tiene 3 EXPULSADOS (Sithole, Zwane, César Montes).— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 11, 2026
Sudáfrica-México 2026 entra ya en la lista de los partidos más broncos del Mundial:
🇵🇹🇳🇱 2006: Portugal-Holanda — 4
🇨🇿🇧🇷 1938: Checoslovaquia-Brasil — 3…