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Mundial 2026

México vs. Sudáfrica: el partido inaugural de un Mundial con más expulsados

Estos son los juegos mundialistas con más tarjetas rojas.

Estadio Azteca. AFP
Estadio Azteca. AFP
Por AFP Agencia 11 de junio de 2026, 15:42 PM

El juego entre México y Sudáfrica (2-0) se convirtió en el partido inaugural con más expulsiones en la historia del fútbol, así lo dio a conocer el popular estadígrafo Mr.Chip en sus redes sociales.

El árbitro brasileño Wilton Sampaio le mostró la cartulina roja a tres jugadores.

Se trata de los sudraficanos Sphephelo Sithole (50') y Themba Zwane (84'), así como el mexicao César Montes (90+1').

El listado lo encabeza un histórico partido recordado por su juego brusco entre Portugal y Holanda (hoy Países Bajos) en el 2006.

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