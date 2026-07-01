México ruge en casa y deja a Ecuador fuera de combate en el Mundial

Arropado por su afición, México consiguió su boleto a los octavos de final al derrotar 2-0 a Ecuador en un Estadio Azteca a reventar.

Los aztecas despacharon fácil a Ecuador gracias a dos goles en la primera mitad que dejaron sin respuesta a los sudamericanos.

El primer tanto fue obra de Julián Quiñones al 22’, quien se escapó solo para definir con un fuerte remate de pierna derecha en uno de los grandes goles de la Copa del Mundo.

Ocho minutos después, Raúl Jiménez definió como los grandes el 2-0 para hacer explotar el reducto de la Ciudad de México.

Ecuador perdió por expulsión al añ 90', al defensor Piero Hincapié por taparse la boca y decirle algo a Santiago Giménez, algo que es prohibido.

La victoria le permite a los mexicanos clasificar a octavos de final y esperar al vencedor de la serie entre Inglaterra y República Democrática del Congo, que se disputará este miércoles.

La gran ventaja para el Tri es que al menos por una fase más jugará en su casa y sus próximos rivales serán los que tienen que viajar hasta tierras aztecas.



