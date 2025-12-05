México jugará contra Sudáfrica el partido inaugural del Mundial 2026

México, anfitrión del Mundial de 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, se enfrentará a Sudáfrica en el partido de apertura del torneo el 11 de junio en el mítico estadio Azteca de la capital mexicana, según el sorteo efectuado este viernes en Washington.



Ambas selecciones, encuadradas en el Grupo A, ya protagonizaron el encuentro inaugural de la Copa del Mundo de 2010 que se disputó en Sudáfrica.



Los aztecas también comparten grupo con Corea del Sur y con un país que tendrá que disputar el repechaje.

El país que salga de la repesca está entre Dinamarca, República Checa, Macedonia y R. Irlanda.