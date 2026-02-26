México golea 4-0 a Islandia en duelo premundialista y homenajea a sus fuerzas armadas

Con jugadores de la liga local, la Selección de México goleó este miércoles 4-0 a Islandia en un partido de preparación para el Mundial 2026 que se jugó en el estadio La Corregidora, en Querétaro, donde fueron homenajeadas las fuerzas armadas mexicanas.

El entrenador Javier "El Vasco" Aguirre armó un once inicial con seis jugadores (de siete convocados) de las Chivas del Guadalajara, que actualmente lideran el torneo local Clausura 2026.

"Lo que más me gustó fue el atrevimiento y la actitud, y la comunión con la gente", comentó Aguirre. "Me voy contento en términos generales. Más allá del resultado, me da mucho gusto que haya jugadores que levanten la mano".

"Era complicado encontrar un funcionamiento colectivo óptimo, e individualmente tomamos nota de algunas cosas positivas. Todavía nos quedan cinco partidos para definir a los 26 jugadores, que nos van a representar en el Mundial", señaló el seleccionador.

El Vasco celebró el ambiente festivo que se vivió en La Corregidora donde los aficionados cantaron el Cielito Lindo y realizaron la ola en la tribuna.

"Yo les decía a los jugadores 'vean el ambiente'. Esto es un preámbulo del Mundial. Esto es México. Se trata de sentir tu país, de sentir tu himno. Somos privilegiados, el Mundial se va a jugar aquí", apuntó Aguirre.

Richard Ledezma, Armando "La Hormiga" González y Brian Gutiérrez, los tres jugadores de las Chivas, anotaron a los minutos 22, 54 y 90+2.

Jesús Gallardo, del Toluca, mundialista en 2018 y 2022, también marcó al 59'.

Ledezma, de 26 años, jugó su segundo partido con la selección mexicana y marcó su primer gol.

En 2020, este defensor jugó un partido amistoso con la selección mayor de Estados Unidos, país donde nació, pero eligió jugar definitivamente para México con la autorización de FIFA.

La Hormiga González, de 22 años y vigente campeón de goleo en la liga mexicana, hizo ante Islandia su primer gol como seleccionado en su cuarto partido.

Brian Gutiérrez también firmó su primer gol en su tercer encuentro con el Tri. Este mediocampista también eligió jugar por México, ya que previamente participó algunos minutos en dos partidos amistosos con Estados Unidos en 2025.

El siguiente duelo de preparación mundialista de México será contra Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, el 28 de marzo.

En las horas previas al partido, las inmediaciones del estadio estuvieron resguardadas por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías del estado de Querétaro como precaución tras la ola de violencia que estalló en México el domingo por el abatimiento del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".

El estadio registró una entrada de más de 30.000 aficionados, que a unos minutos del partido guardaron un minuto de silencio y rindieron honores a los elementos de las fuerzas armadas mexicanas que cayeron en el operativo donde resultó muerto el narcotraficante.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel - Richard Ledezma (Jesús Garza 66), Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo - Erik Lira (Diego Campillo 66), Marcel Ruiz (Érick Sánchez 58), Brian Gutiérrez - Efraín Álvarez (Carlos Rodríguez 57), Armando González (Guillermo Martínez 66), Roberto Alvarado (Alexis Gutiérrez 57). DT Javier Aguirre.

Islandia: Anton Ari Einarsson - Karl Gunnarsson, Hoskuldur Gunnlaugsson, Damir Muminovic, Gudmundur Kristjansson (Hans Gudmundsson 63), Gudmundur Thórarinsson (Baldur Kari Helgason 85) - Gylfi Sigurdsson, Johann Gudmundsson (Daniel Hafsteinsson 85), Agust Porsteinsson (Birnir Snaer Ingason 77), Helgi Gudjonsson (Hallgrimur Mar Steingrimsson 63) - Emil Atlasson (Oskar Borgthorsson 63). DT Arnar Gunnlaugsson.



