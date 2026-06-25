México firma un pleno de victorias y Sudáfrica asegura su boleto a la siguiente ronda

El Grupo A de la Copa del Mundo 2026 cerró su participación este miércoles. México y Sudáfrica triunfaron y son los que jugarán la siguiente fase.

Mientras los aztecas terminan invictos con nueve puntos, los africanos suman cuatro y Corea tres, mientras que Chequia cierra la tabla con una unidad.

Los anfitriones se aprovecharon del combinado más débil del grupo y ganaron 3-0 con anotaciones de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

El seleccionado de Javier Aguirre ya había sellado su boleto a dieciseisavos y esta noche, en el Azteca, confirmó el liderato.

Para Sudáfrica, el triunfo por 1-0 ante Corea del Sur llegó gracias a la diana de Thapelo Maseko.

Para los asiáticos, las tres unidades les sirven para soñar con colocarse entre los mejores terceros lugares, pero las posibilidades son pocas.



